Agnese De Pasquale volta pagina a Uomini e Donne dopo l'addio a Federico Mastrostefano: con Roberto, il feeling è sempre più forte.

Agnese De Pasquale sogna un amore passionale e travolgente e, finora, nonostante abbia provato a conoscere diversi cavalieri, no è riuscita a trovare la persona giusta. Nella scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne ha affrontato diverse delusioni sentimentali e la stagione in corso, almeno finora, non le ha regalato grandi gioie. A far soffrire Agnese è stata soprattutto la conoscenza con Federico Mastrostefano che, con il suo carattere e i suoi modi di fare ha fatto breccia nel cuore di Agnese sin dal primo appuntamento.

Pur avendo spiegato più volte di non essere innamorata, Agnese non ha mai nascosto di provare un forte interesse per il cavaliere il quale, tuttavia, continua a ribadire di non provare una forte attrazione fisica. Agnese, tuttavia, nonostante i consigli di Maria De Filippi e della madre, ci ha riprovato più volte, ma le ultime anticipazioni svelano un’importante novità.

Agnese De Pasquale ritrova il sorriso a Uomini e Donne con Roberto

Decisa a dimenticare Federico Mastorstefano, come svelano le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni, Agnese De Pasquale ha deciso di ricominciare ad uscire con Roberto con cui ha avuto qualche appuntamento all’inizio della stagione prima di dedicarsi unicamente alla conoscenza con Federico Mastrostefano. Nonostante la frequentazione con Gloria Nicoletti, Roberto ha deciso di dare una nuova possibilità ad Agnese accettando di uscire nuovamente con lei.

Roberto e Agnese De Pasquale hanno così ricominciato ad uscire insieme e tra i due procede tutto a gonfie vele. Anche in studio, ballano spesso insieme lasciandosi andare anche a gesti affettuosi come racconta Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni. La scelta di Agnese è stata ampiamente approvata dal popolo del web che tifa per lei augurandosi di assistere ad un bel finale.

