Agnese De Pasquale, il dolore che ha stravolto la vita della dama di Uomini e Donne

Agnese De Pasquale è tra le dame più amate del parterre del trono over di Uomini e Donne. Dopo essere stata una corteggiatrice del programma di Maria De Filippi qualche anno fa, aver trovato l’amore fuori dallo studio, essere diventata mamma di due bambini, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando a Uomini e Donne, ma stavolta come dama del trono over di Uomini e Donne. Bellissima, sorridente e sempre con la battuta pronta, Agnese è anche una delle dame più corteggiate della trasmissione. Finora, tuttavia, non è stata molto fortunata perché tutte le sue frequentazioni sono finite.

Agnese, tuttavia, non si è mai abbattuta e, sicura di ciò che vuole, va avanti per la propria strada in attesa che arrivi l’uomo dei suoi sogni. Con il programma in pausa, Agnese si sta dedicando al lavoro e ai figli condividendo molti aspetti della sua vita sui social e, tra i tanti post, ha anche pubblicato una foto con cui ha condiviso il dolore più grande vissuto con la sua famiglia.

Agnese De Pasquale e la perdita della sorella

Con una foto di famiglia scattata otto anni fa, Agnese De Pasquale ha voluto condivide con i followers il ricordo della sorella. Era il 5 maggio 2017 quando la sorella Francesca, non fumatrice, continua ad avere una tosse persistente nonostante l’assunzione di antibiotico. Dopo i controlli del caso, arriva la terribile diagnosi: tumore maligno ai polmoni al quarto stadio. Agnese ricorda di aver fatto di tutto per trovare una soluzione, un medico che potesse salvarla, ma dopo aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità, si ritrova a vivere il dolore più grande.

“Hai scelto me per andartene, ho provato a rianimarti fino a non sentire più le braccia ma ho perso“, scrive Agnese che racconta di essersi occupata di tutto ciò che i genitori non sarebbero stati in grado di sostenere. “Quanto ho pianto sotto alla doccia per non farmi sentire dai tuoi nipotini e per farmi vedere sempre forte. Oggi rivedo questo ultimo scatto e piango ,sempre sotto alla doccia perché Emma e Andrea (i figli di Agnese, ndr) sono grandi e hanno il nostro naso, la mia forza ma anche la nostra sensibilità .Parliamo sempre di te e ti rivediamo in ogni farfalla che incontriamo. Libera e leggera”, scrive la dama di Uomini e Donne.