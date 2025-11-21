Dopo l'addio a Uomini e Donne, Roberto Priolo compie un gesto super romantico per Agnese De Pasquale.
L’amore ha trionfato nello studio di Uomini e Donne dove, nel corso dell’ultima registrazione, come hanno svelato le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, hanno lasciato il programma Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Dopo aver dato vita ad uno dei baci più passionali delle ultime edizioni del dating show di canale 5, Agnese e Roberto hanno salutato tutti e, in un’atmosfera super emozionante, sono andati via per vivere il sentimento nato nel programma senza telecamere. La puntata dell’addio di Agnese e Roberto andrà in onda tra diversi giorni ma sul web il pubblico ha già espresso grande gioia per la scelta del cavaliere e della dama.
Ora, tutti aspettano la prima foto di coppia che Agnese e Roberto, a differenza di altre coppie uscite dal programma come Guido Ricci e Federica non hanno ancora pubblicato. In compenso, però, Agnese ha condiviso la foto di un gesto romantico che, quasi sicuramente, ha fatto Roberto per lei.
Agnese De Pasquale e i fiori di Roberto Priolo: tutti pazzi per la coppia di Uomini e Donne
“Ad un nuovo inizio”: è questo il messaggio che Agnese De Pasquale ha ricevuto insieme ad un bellissimo mazzo di fiori che l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram. Agnese non ha taggato Roberto ma è quasi certo che il mittente sia lui come sottolineano i fan nei commenti che non nascondono di essere molto felici per il momento che sta vivendo Agnese con Roberto.
“Un uomo come Roberto non ne esistono quasi più… L’hai trovato, tienilo, apprezzalo e vivitelo! Te lo meriti”, scrive una signora tra i commenti al post. “Siete una bellissima coppia”, “Lui è fortunato ad avere accanto una Donna come te e te ad avere un Uomo come lui! Siete bellissimi, vi meritate tutto questo amore e vi auguro solo cose belle, per tutta la vita”, aggiungono altri utenti.