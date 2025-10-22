Agnese De Pasquale, provata per la situazione con Federico Mastrostefano, lancia un appello a Maria De Filippi a Uomini e Donne.

Agnese De Pasquale è tra le protagoniste della stagione di Uomini e Donne. Dopo aver partecipato in passato al programma di Maria De Filippi, è tornata in trasmissione nella scorsa stagione senza essere riuscita a trovare l’amore. Dopo un’estate trascorsa con i figli e gli affetti di sempre, Agnese è tornata nel parterre dove ha cominciato ad uscire con Roberto con cui ha poi chiuso provando un interesse maggiore per Federico Mastrostefano.

Agnese De Pasquale si dichiara per Federico a Uomini e Donne/ Poi lascia lo studio

Con quest’ultimo, però, la frequentazione va avanti tra alti e bassi. Dopo vari baci e dichiarazioni di interesse, di fronte all’atteggiamento di Federico che ha scelto di uscire anche con Francesca, una giovane dama del parterre ammettendo che, pur essendo preso mentalmente da Agnese, non prova una grande attrazione fisica, Agnese ha fatto un passo indietro chiudendo definitivamente la frequentazione e, proprio nel corso della puntata del 21 ottobre 2025 durante la quale ha lasciato in lacrime lo studio, Agnese ha rivolto un appello a Maria De Filippi.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 21 OTTOBRE 2025/ Baci per Agnese, poi lascia lo studio

Agnese De Pasquale chiede nuovi cavalieri a Uomini e Donne

Agnese De Pasquale, consapevole che Federico Mastrostefano non cambierà mai al punto che, nelle prossime puntate chiuderà con lui nuovamente e ammettendo di aver sbagliato a credere di poter avere una frequentazione tranquilla, a Maria De Filippi, ha chiesto di poter avere nuovi cavalieri, più giovani e più fighi tra quelli presenti. Sottolineando come nel parterre femminile ci siano dame bellissime e molto giovani come Francesca che ha 34 anni, Agnese ha chiesto di poter avere a sua volta la stessa possibilità.

“Non faccio io i casting”, è stata la risposta di Maria De Filippi che, poi, ha spiegato ad Agnese che la redazione non riceve telefonate da parte di 33enni fighi che chiedono di conoscerla. Un appello, quello di Agnese che, tuttavia, è stato particolarmente apprezzato dal popolo del web.

Cristina Ferrara e Raul Dumitras si frequentano?/ Spunta una segnalazione sull'ex Uomini e Donne