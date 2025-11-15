Agnese De Pasquale sceglie di ripartire a Uomini e Donne con Roberto dopo l'addio a Federico Mastrostefano e il web impazzisce.

Agnese De Pasquale, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 14 novembre 2025, è tornata al centro dello studio spiazzando non solo il pubblico ma anche Federico Mastrostefano che, dopo aver scambiato messaggi con lei in seguito alla scelta della dama di chiudere, pensava di poter portare avanti la frequentazione. Maria De Filippi ha così trasmesso un filmato mostrando Agnese delusa e amareggiata per la situazione con Federico che, in studio, viene consolata da Roberto, il cavaliere con cui era uscita all’inizio della stagione. In studio, Agnese ha raccontato di aver trovato in Roberto un uomo che, oltre a consolarla, l’ha riaccompagnata in auto a Milano.

Agnese, così, ha chiuso sia con Mastrostefano che con l’altro Federico spiegando di voler uscire nuovamente con Roberto che aveva chiuso con lei dopo la sua decisione di uscire anche con Federico. Durante il ballo in studio, i due sono apparsi molto complici e la scelta di Agnese ha scatenato l’entusiasmo del web.

Agnese De Pasquale e Roberto: nuova coppia a Uomini e Donne?

Nelle prossime puntate, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Agnese De Pasquale e Roberto si accomoderanno più volte al centro dello studio raccontando i dettagli della loro conoscenza. Tra i due andrà tutto bene con il cavaliere che si dichiarerà anche innamorato ma una segnalazione rischierà di rovinare tutto anche se il cavaliere spiegherà che l’avvistamento con l’ex dama Francesca risale ad un periodo precedente alla sua scelta di ricominciare con Agnese.

Nel frattempo, su X, gli utenti si sono scatenati approvando totalmente quella che potrebbe essere la nuova coppia di Uomini e Donne. “Roberto che vede Agnese piangere e l’accompagna da Roma a Milano in macchina, lei ora sente che sta frequentando un Uomo e si sente protetta. Ho percepisco cose, sono bellissimi”, scrive una ragazza. “Roberto e Agnese sarebbero perfetti insieme, li shippo”, aggiunge un’altra.

