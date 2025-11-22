Scambio di dediche per Agnese De Pasquale e Roberto Priolo dopo l'addio a uomini e Donne.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo non vedono l’ora di poter pubblicare la prima foto di coppia che, finora, non è ancora arrivata. Probabilmente, la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne stanno aspettando che vada in onda la puntata del loro addio alla trasmissione per lasciarsi andare e condividere sui social le prime immagini di coppia. In attesa, tuttavia, che tutto ciò sia possibile, Agnese e Roberto stanno lanciando piccoli segnali social per dimostrare che, a distanza di giorni dalla registrazione della puntata in cui hanno deciso di lasciare il programma, tra i due procede tutto a gonfie vele.

Roberto, in particolare, da una didascalia di una foto, ha fatto capire di voler trascorrere il Natale proprio con Agnese. “Prima foto in vista del Natale…sperando sia una festa per tutti. Io quest’ anno ho le idee chiare…incrociamo le dita”, ha scritto Roberto a cui Agnese ha risposto così – “A me basta che tu non vada a comprare i regali nei centri commerciali e te ne stia a casa”.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo: stessa dedica dopo Uomini e Donne

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, poi, sui rispettivi profili Instagram, hanno pubblicato una foto foto al mare condividendo anche lo stesso video con le onde del mare, accompagnando il tutto dalla stessa didascalia. “Ernest Hemingway disse una volta: ‘Nei nostri momenti più bui, non abbiamo bisogno di soluzioni o consigli. Ciò che desideriamo è semplicemente una connessione umana, una presenza tranquilla, un tocco delicato. Questi piccoli gesti sono le ancore che ci tengono fermi quando la vita sembra troppo’. Il mio tocco delicato sei tu e sei arrivata al momento giusto…non è mai troppo presto, era solo il momento perfetto, il nostro momento”.

Tra Agnese e Roberto, dunque, tutto procede a gonfie vele. Dopo diverse delusioni e dopo aver versato varie lacrime, Agnese ha ricevuto il lieto fine che sognava ed ora i fan si augurano che la sua favola d’amore duri per sempre.