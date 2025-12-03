Finale da favola per Agnese De Pasquale e Roberto Priolo che lasciano insieme il parterre del trono over di Uomini e Donne.

Lieto fine per Agnese De Pasquale e Roberto Priolo che, nella puntata di Uomini e Donne del 3 dicembre 2025, lasciano insieme il programma. Maria De Filippi chiama al centro dello studio sia Agnese che Roberto e la coppia spiega di aver superato subito l’eventuale crisi che poteva scatenarsi dalla segnalazione sul cavaliere. Nessun dubbio da parte di Agnese e Roberto che, in studio, confermano l’intenzione di voler andare via dal programma insieme per vivere la relazione lontano dai riflettori. “Mi perdo a guardarla”, spiega il cavaliere al centro dello studio.

Emozionati, molto presi l’uno dall’altra, Agnese e Roberto sono i protagonisti di un finale da favola con uno studio completamente emozionato di fronte al trionfo dell’amore. Per Roberto e Agnese, così, è l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, Agnese De Pasquale e Roberto Priolo stanno vivendo la storia d’amore lontano dai riflettori ma condividendo sui social alcuni dei momenti di coppia che, tra i vari impegni professionali e personali, riescono a ritagliarsi. Bellissimi, uniti e molto complici, la dama e il cavaliere si stanno godendo il loro amore.

Sui social, la coppia si scambia anche delle dolci dediche e, per Natale, potrebbe arrivare il regalo più bello. Nonostante stiano insieme da poco tempo, dunque, Agnese e Roberto potrebbero approfittare delle festività anche per le presentazioni con i rispettivi figli e rendere totalmente ufficiale la relazione.