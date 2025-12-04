Agnese De Pasquale e Roberto Priolo svelano cosa hanno fatto nelle prime ore dopo l'addio a Uomini e Donne.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono ufficialmente una coppia da qualche settimana. Il suo addio a Uomini e Donne è avvenuto nella puntata trasmessa ieri, 3 dicembre, ma registrata lo scorso 17 novembre 2025. Dopo la messa in onda del programma, Agnese e Roberto hanno pubblicato su Instagram un post di coppia svelando cosa hanno fatto subito dopo l’addio alla trasmissione. Felici e al settimo cielo per la scelta fatta, Agnese e Roberto hanno trascorso le prime ore insieme fuori dal programma al mare ad ascoltare il rumore delle onde del mare.

Agnese paragona il mare alla situazione vissuta nello studio di Uomini e Donne dove, ad un certo punto, ha rischiato di annegare. A tenderle la mano, tuttavia, è stato proprio Roberto che le ha mostrato come, in due, sia più facile risalire e tornare a galla insieme. “Grazie per avermi insegnato a guardare e a vivere il mare anche quando é calmo”, ha scritto Agnese.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo: non solo complimenti

La storia tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo ha emozionato il pubblico di Uomini e Donne che ha seguito con grande interesse tutte le tappe della relazione fino all’uscita dal programma. Tanti i messaggi per Agnese e Roberto da parte di utenti che augurano ad entrambi una storia d’amore bella e lunga. Tuttavia, accanto ai complimenti, non mancano le critiche.

L’uscita dal programma di Agnese e Roberto ha lasciato anche diversi gruppi tra il popolo di X con diversi utenti che ritengono tutto troppo affrettato non credendo nella durata della relazione. Ad avere dubbi è stata anche Tina Cipollari che non sembra avere molta fiducia in Roberto al punto da essersi lasciata andare alla sua classica previsione affermando che, probabilmente, li rivedremo presto in studio. Una previsione che, a quanto pare, condividono diversi utenti di X.

