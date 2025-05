Agnese De Pasquale ed Enrico: confronto a Uomini e Donne

Duro confronto al centro dello studio di Uomini e Donne tra Agnese De Pasquale ed Enrico. Tutto accade durante la puntata del 16 maggio 2025 durante la quale la dama spiega di voler mettere fine alla conoscenza con Enrico. Tra i due sembrava stesse andando tutto bene. Agnese, infatti, spiega di aver avuto anche un approccio fisico con Enrico che, però, a detta delle dama, avrebbe rovinato tutto dopo in quanto ci avrebbe provato con Marilù. Enrico, al centro dello studio, conferma tutto. Il cavaliere, però, lascia inizialmente la parola ad Agnese.

Nadia Di Diodato innamorata di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Una lettera svela tutto

“Enrico è l’unica persona con cui ho avuto un’intimità particolare, non totale ma particolare. Sicuramente mi è piaciuto più di altre persone ma da parte sua c’è stato anche un interesse forte e reale che mi ha spinto ad arrivare a tanto. Io sapevo che Enrico aveva accettato il numero di telefono di Mairlù“, dcie Agnese che, però, non si aspettava tutto il resto.

Marina innamorata di Arcangelo a Uomini e donne?/ Lei piange, lui chiude con Gemma

Lite tra Enrico e Agnese De Pasquale a Uomini e Donne

Agnese De Pasquale spiega di essere una donna rigida e intransigente al punto da non voler uscire con un uomo che bacia un’altra donna il giorno successivo aver baciato lei. “Dopo l’intimità, il giorno dopo balla con un’altra donna in modo molto ravvicinato. Sei una mer*a“, sbotta Agnese. “Se io mi sono buttata è per alcune cose che ci siamo detti ed è per questo che mi sento presa in giro”, dice ancora la dama.

“Io non rimpiango nulla e se adesso sono incaz*ato nero è perché sono ancora interessato a te“, si difende Enrico. “Io mi sento mancato di rispetto se quando entro in questo studio non mi guardi neanche per gli occhi”, dice ancora il cavaliere. “Il problema è che diceva che avevo degli aspetti troppo maschili che avrebbero potuto metterlo in crisi”, urla Agnese. “Mi sono rotta le scatole a 42 anni di avere degli aspetti maschili solo perché sono una donna forte”, sbotta la dama.

Cristina Ferrara piange per Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Prima si dichiara, poi svela i dubbi