Agnese De Pasquale lancia una frecciatina a Federico Mastrostefano che, a Uomini e Donne, ha parlato del seno della dama Jennifer.

Agnese De Pasquale non le manda a dire e, nonostante abbia lasciato il parterre del trono over di Uomini e Donne per vivere la relazione con Roberto Priolo, continua a seguire le vicende dei suoi ex compagni d’avventura. Agnese, così, al termine della puntata del 10 dicembre 2025 durante la quale Federico Mastrostefano ha avuto un battibecco con Jennifer a causa di un messaggio, ha pubblicato su Instagram che sembra un chiaro riferimento a Federico e al suo modo di agire.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 11 dicembre 2025/ Scintille nel Trono Over con Barbara e Gemma

A scatenare la reazione di Agnese sono state le parole di Federico che ha ammesso di essersi interessato a Jennifer per il suo seno. “Mi piacciono le donne con il seno grande”, ha ammesso il cavaliere dopo che Jennifer ha raccontato di aver ricevuto un messaggio in cui il cavaliere, dopo averle fatto i complimenti per il seno, le chiedeva la taglia. Le parole del cavaliere del trono over hanno scatenato la reazione del web e anche quella di Agnese.

Scelta Flavio Ubirti a Uomini e Donne chi è: Martina Cardamone o Nicole Belloni?/ Spunta nome: indiscrezioni

Le parole di Agnese De Pasquale su Federico Mastrostefano

Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano sono usciti insieme per diverso tempo prima che la dama decidesse di chiudere definitivamente non essendo corrisposta e non ricevendo dal cavaliere ciò che ha invece trovato in Roberto Priolo con cui, poi, ha lasciato il programma. Agnese, accanto a Roberto, è serena e felice e, grata a Uomini e Donne, continua a seguire le puntate dove l’atteggiamento di Federico l’ha spinta a scrivere sui social.

“Per la parità di genere … Se proprio vogliamo abbassarci a parlare di taglie, kg e misure, propongo che vicino ai nomi degli ometti si favoriscano i cm di cervello e xxxxllo giusto per non andare a scatola chiusa”, le parole della dama che, i fan, hanno immediatamente collegato a Federico e alle sue parole sul seno di Jennifer.

"Sara Gaudenzi in alto mare a Uomini e Donne"/ Le parole dell'ex corteggiatore Nicolò