Colpo di scena a Uomini e Donne dove salta l'addio al programma di Agnese De Pasquale e Roberto: la dama si infuria per una segnalazione su di lui.

Agnese De Pasquale protagonista della registrazione di Uomini e Donne dell’11 novembre 2025 dove tutti attendevano l’addio della dama al programma insieme a Roberto. In studio, però, è accaduto di tutto a causa di una segnalazione. Nel corso della registrazione del 10 novembre, Roberto si era dichiarato innamorato di Agnese scatenando la gelosia di Federico Mastrostefano. Una dichiarazione che ha reso felice Agnese che sogna di poter vivere un grande amore.

Come hanno svelato le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, per l’addio al programma, mancava solo un dettaglio e in tanti, nella registrazione odierna, si aspettavano un addio di Roberto e Agnese che, nelle scorse puntate, si sono mostrati sempre più uniti e sereni. I colpi di scena, tuttavia, non finiscono mai e nella registrazione odierna è ciò che è accaduto ad Agnese.

La segnalazione su Roberto a Uomini e Donne: la reazione di Agnese De Pasquale

Momento di tensione tra Agnese De Pasquale e Roberto che, nella registrazione odierna di Uomini e Donne, sono tornati al centro dello studio per confrontarsi su una segnalazione riguardante il cavaliere del trono over. Tra la dama e il cavaliere che, a breve, avrebbero dovuto uscire dal programma, discutono a causa di una segnalazione che vede Roberto e Francesca insieme in un centro commerciale.

Roberto non nega la segnalazione ma si giustifica spiegando che la segnalazione riguarda un momento precedente all’inizio della loro frequentazione. Basteranno le parole di Roberto per convincere Agnese a fidarsi ancora di Roberto? Lo sveleranno le prossime puntate.

