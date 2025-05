Agnese De Pasquale trova l’amore a Uomini e Donne?

Dopo aver partecipato in passato, Agnese De Pasquale è tornata nuovamente nel parterre del trono over dove, sin dal suo arrivo, ha provato a trovare l’amore. Le prime conoscenze, però, per Agnese, non sono andate bene. Dopo essere uscita con Alessio Pili Stella è stata anche corteggiata da Giuseppe con cui, però, ha sempre rifiutato di uscire non essendo interessata. Agnese, poi, è uscita con altri cavalieri tra i quali anche Enrico con cui, però, tutto è finito con una pesantissima lite.

Agnese De Pasquale ed Enrico, dura lite a Uomini e Donne/ "Sei una mer*a. Mi sento presa per cu*o"

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, infatti, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Agnese ed Enrico si accomoderanno al centro dello studio per parlare del loro rapporto ma il racconto di dettagli intimi scatenerà una discussione durissima che porterà ad intervenire anche Maria De Filippi.

Agnese De Pasquale e la frecciatina social

Chiusa la conoscenza con Enrico, Agnese De Pasquale è uscita con altri cavalieri del trono over di Uomini e Donne? Il finale di stagione del dating show di canale 5 è ormai alle porte e Agnese sembrerebbe aver chiuso la stagione senza un uomo accanto. La dama, infatti, con un messaggio pubblicato sui social, sembrerebbe aver lanciato una frecciatina agli uomini.

“Quando ero giovane fantasticavo pensando a qualcuno a cui dedicare questa canzone… Continuiamo a fantasticare che è meglio. La realtà lascia un po’ a desiderare o forse le mie scelte non sono mai così ben orientate o giuste mettiamola così”, ha scritto la dama nella didascalia di un video con il brano “Una canzone d’amore” degli 883. Agnese, dunque, è ancora single? La dama, per il momento, sembra impegnata con il lavoro e i figli come mostra sui social condividendo foto della sua vita quotidiana.