Agnese De Pasquale si lascia andare ad una riflessione dopo il ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Agnese De Pasquale, dopo essere stata una protagonista della scorsa edizione del trono over di Uomini e Donne, è tornata nel parterre anche nella nuova edizione che canale 5 comincerà a trasmettere da lunedì 22 settembre. La dama che non è riuscita a trovare l’amore durante l’estate si è rimessa subito in gioco e, di fronte alla presenza di Federico Mastrostefano, tornato in trasmissione 16 anni dopo la sua avventura sul trono classico, ha decido di accettare di uscire con lui.

La conoscenza tra Agnese e Federico non solo sta continuando nel migliore dei modi ma sembra destinata a diventare una frequentazione importante. Tra i due, infatti, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, c’è stato anche un bacio. Nessuno dei due, però parla di sentimenti dal momento che la conoscenza è appena cominciata. Agnese, tuttavia, sta andando avanti con fiducia.

La riflessione di Agnese De Pasquale sui social

In attesa di scoprire se la conoscenza con Federico Mastrostefano continuerà e si trasformerà in qualcosa di più importante, qualche giorno fa, sul suo profilo Instagram, Agnese De Pasquale ha tracciato un bilancio della sua estate ammettendo di aver affrontato anche delle serate non sempre felicissime.

“È stata un’estate particolare, fatta di tante risate, conoscenze ma anche di alcune “sere nere”. Anche se fuori é buio alle volte bisogna trovare la forza di prendere in mano la tavolozza dei colori e ripartire a dare colore a ciò che lo aveva perso partendo da piccole cose che ci rendono felici. La mia vita é fatta di tanti schizzi, scarabocchi, linee, alle volte incerte e anche di dipinti ai quali dedico tanto tempo, passione ed energie che però poi arrotolo e butto nel cestino e riparto da zero”, le parole della dama.

