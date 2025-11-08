Dopo le ultime delusioni vissute con Federico Mastrostefano, Maria De Filippi mette in guardia Agnese De Pasquale a Uomini e Donne.

Agnese De Pasquale pronta a lasciare il parterre del trono over di Uomini e Donne? Sul web, circolano voci in merito dopo l’assenza della dama all’ultima registrazione di Uomini e Donne. Un’assenza che non è stata motivata in studio ma che non è passata inosservata a chi ha partecipato alla registrazione. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, non si sa il motivo per cui Agnese non fosse presente ma la sua assenza ha fatto subito rumore.

In tanti hanno subito pensato ad una scelta personale di Agnese che, nelle puntate attualmente in onda, continua ad essere al centro della scena per il suo rapporto con Federico Mastrostefano che, pur provandoci più volte, ha ribadito di non provare attrazione fisica nei suoi confronti. Parole che hanno ferito Agnese che ha anche smentito il cavaliere spiegando che, quando si sono baciati, non sembrava affatto che non provasse attrazione.

Agnese De Pasquale e i consigli di Maria De Filippi

Nonostante abbia più volte dichiarato di voler chiudere la frequentazione con Federico Mastrostefano, Agnese De Pasquale ci casca ogni volta scatenando anche le critiche della madre che, come ha raccontato lei stessa, più volte le ha consigliato di stare lontano da Federico che non cambierà mai. Un pensiero che condivide anche Maria De Filippi che, più volte, nel corso delle ultime puntate, l’ha definita di “coccio” perché nonostante sia consapevole del modo di essere di Federico, ci casca puntualmente.

Agnese, da parte sua, ha spiegato di sapere di sbagliare aggiungendo, però, che ci sono dei modi di fare di Federico che la fanno impazzire. Delusa, tuttavia, dalle parole di Federico che, non solo ribadisce dio non essere attratto ma che allarga le sue conoscenze, Agnese sembra sempre più intenzionato a taglia i contatti senza lasciare assolutamente il programma.

