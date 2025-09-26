Dura lite a Uomini e Donne tra Agnese De Pasquale e Rosanna Siino: Federico Mastrostefano scatena lo scontro tra le due dame.

Agnese De Pasquale e Rosanna Siino infiammano lo studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 26 settembre 2025. Tutto comincia quando Rosanna si accomoda al centro dello studio per confrontarsi con Federico Mastrostefano e Francesco, un altro cavaliere del parterre con cui è uscita a cena. La dama appare entusiasta di entrambi i cavalieri ma Federico non nasconde di essere infastidito dall’omissione di Rosanna che non gli ha detto che sarebbe uscita a cena con Francesco.

Rosanna, così, spiega di volere delle conoscenze separate e che non è tenuta a comunicare a Federico con cui ha intenzione di uscire. La dama spiega che, esattamente come accaduto nella scorsa stagione, fino a quando non deciderà di concedere l’esclusiva ad un cavaliere, terrà tutti i dettagli delle sue conoscenze per sé. Le parole di Rosanna scatenano così la reazione di Agnese.

Agnese De Pasquale contro Rosanna Siino a Uomini e Donne: Federico Mastrostefano scatena la lite

Di fronte alle parole di Rosanna, Agnese De Pasquale punta il dito contro Rosanna accusandola di usare sempre la stessa strategia e sottolineando che, a causa del suo gioco, non è potuta uscire con Federico Mastrostefano. “Rosanna mi sta antipatica, mi sta come un uovo indigesto. Hai usato questa strategia con Giuseppe, li conosciamo questi mezzi. Lei ha rilasciato interviste parlando di me quando non ci siamo mai rivolte la parola”, sbotta Agnese.

“L’altro giorno, se avessi potuto, avrei difeso Giuseppe perché il tuo amore si è limitato ad una lettera. Hai tenuto appeso un uomo per due mesi e questo non significa amare”, dice ancora Agnese. “Forse non c’eri l’altro bgiorno. E’ lui che ha appeso me per due mesi”, ha replicato Rosanna.

