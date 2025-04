Agnese De Pasquale e la conoscenza con Vincenzo Scala a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, la conoscenza tra Agnese De Pasquale e Vincenzo Scala continua. Il cavaliere che è tornato in trasmissione dopo averlo lasciato con la dama Ilaria Volta con cui la relazione è finita dopo poco tempo, ha annunciato di voler conoscere esclusivamente Agnese. La dama, dopo il primo incontro, ha deciso di farlo restare e conoscere e, nel corso della puntata del 10 aprile 2025, ha avuto un confronto con lui. Dopo essere uscita a cena, Agnese, al centro dello studio, racconta di stare bene con Vincenzo che, prima di tornare a Uomini e Donne, aveva provato a contattarla su Instagram ma di aver vissuto una settimana particolare.

Agnese, infatti, spiega di aver ricevuto diverse segnalazioni su Agnese e di essere anche stata contattata da Ilaria Volta che avrebbe provato a farle aprire gli occhi su Vincenzo esattamente come hanno provato a fare Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Agnese De Pasquale: le parole sulla storia tra Vincenzo Scala e Ilaria Volta

“Lei mi ha messo in guardia dicendo che, sostanzialmente, non è tutto oro quel che luccica. Un po’ quello che mi hanno detto gli opinionisti. Vincenzo, però, mi ha raccontato la sua verità sulla fine della relazione con Ilaria ed è stato molto presente. Io ho parlato con entrambi e ho visto un po’ di livore ma la relazione c’è stata anche se entrambi hanno una versione diversa sulla storia. Ho anche seguito il consiglio di Gianni e ho visto le puntate della storia di Vincenzo e Ilaria. Lui mi ha detto che è qui per me e che non è affatto interessato alla trasmissione al punto da avermi detto di voler lasciare la trasmissione qualora le cose con me non dovessero andare. Io gli ho chiesto di non prendermi in giro anche perché ho scelto di dargli una possibilità”, dice Agnese.

“Io preferirei non parlare di Ilaria per i motivi che sai. Sono venuto per te, rimango per te e qualora dovessi mandarmi via andrò via”. Agnese, tuttavia, spiega di non fidarsi totalmente di Vincenzo e di aver capito di non essere presa da lui perché ha occhi per altri cavalieri. La dama, così, decide di chiudere.