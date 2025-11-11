Agnese De Pasquale riceve la dichiarazione di Roberto a Uomini e Donne e scatena la gelosia di Federico Mastrostefano.

Dopo essere stata assente nella precedente registrazioni scatenando rumors sui motivi della sua non presenza nel programma, Agnese De Pasquale è tornata ufficialmente in studio ed è stata una delle protagoniste della registrazione del 10 novembre 2025. Agnese ha cominciato la stagione con la ferma convinzione di voler trovare un uomo con cui vivere un amore bello e passionale. Il primo periodo del suo percorso è stato caratterizzato dalla frequentazione con Federico Mastrostefano che ha subito conquistato le sue attenzioni ma ha le anche provocato diverse sofferenze.

Tra vari alti e bassi, Agnese, pur chiudendo, è sempre tornata da Federico, almeno fino all’ultima volta quando ha deciso di mettere un punto definitivo scegliendo di ricominciare a frequentare Roberto, un nuovo cavaliere del parterre con cui era uscita all’inizio della stagione. Con Roberto sta andando tutto a gonfie vele e, nel corso dell’ultima registrazione, per lei è arrivata anche una sorpresa.

Agnese De Pasquale tra Roberto e Federico: cos’è successo nell’ultima registrazione

La permanenza di Agnese De Pasquale nel parterre del trono over di Uomini e Donne potrebbe terminare presto. La dama, infatti, sta vivendo un momento sereno e felice accanto a Roberto che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione del 10 novembre 2025, ha sorpreso Agnese. Roberto, infatti, ha dichiarato di essersi innamorato e, per il lieto fine, manca un ultimo tassello che potrebbe arrivare presto.

Durante il momento tra Agnese e Roberto, si è intromesso Federico Mastrostefano annunciando che continuerà comunque a chiamare la dama. Roberto si è mostrato tranquillo sicuro del proprio sentimento e di quello di Agnese che ha poi baciato il cavaliere scatenando così la gelosia di Federico Mastrostefano che non sembra aver dimenticato la dama nonostante abbia più volte dichiarato di non provare attrazione nei suoi confronti.

