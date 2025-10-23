Agnese De Pasquale perde la pazienza con Federico Mastrostefano a Uomini e Donne e svela perché lo denuncerebbe.

Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano continuano ad animare le puntate di Uomini e Donne e, nel corso della puntata del 23 ottobre 2025, Maria De Filippi parte da un filmato registrato al termine della scorsa puntata in cui Federico raggiunge Agnese in camerino. La dama conferma l’intenzione di chiudere e ammette di essere rimasta profondamente toccata dalla confessione di Federico che ha svelato di non essere attratto fisicamente da lei. La dama, così, sottolinea che avrebbe voluto sapere la verità prima e non aspettare un mese. Agnese, poi, arriva in studio e, dopo aver ammesso di non aver dormito e di aver pensato a tutta la situazione, ha ammesso senza filtri di vederlo come un estraneo.

Profondamente delusa dall’atteggiamento del cavaliere, Agnese non nasconde che, se potesse, avrebbe avuto un altro tipo di reazione. “Se ci fosse il reato di truffa sentimentale ti denuncerei…Totale…”, ha detto la dama che, poi, ha svelato i motivi della sua delusione.

Agnese De Pasquale contro Federico Mastrostefano a Uomini e Donne

Grande delusione per Agnese De Pasquale che confessa di essere rimasta male non per la fine della frequentazione ma per il modo in cui Federico si è comportato da cui avrebbe voluto più sincerità. Federico, tuttavia, spiega di essere sempre stato sincero e di non averla presa in giro aggiungendo di aver voluto dare una possibilità al loro rapporto essendo molto preso mentalmente da lei. “Anche con una mia amica l’attrazione è arrivata dopo e voglio vedere se accade la stessa cosa”, spiega Federico.

Agnese, però, non ha alcuna intenzione di concedergli altre possibilità essendo sicura che, nonostante tutto, tra loro ci fosse comunque attrazione. Agnese, così, chiude definitivamente mentre Federico si confronta con Erika con cui ci ha provato la prima sera.