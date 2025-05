Agnese De Pasquale tra Enrico e Marilù a Uomini e Donne

Puntata elettrizzante quella di Uomini e Donne del 20 maggio 2025 tra Enrico Molari, Agnese De Pasquale e Mairù Guarnieri. Tutto comincia con un video del dopo puntata della scorsa settimana in cui Enrico rassicura Marilù che ha deciso di fare un passo indietro nella loro conoscenza dopo aver saputo del bacio tra Enrico e Agnese. “Ti pare che ti parlavo di Agnese mentre stavo con te? Volevo godermi il momento”, dice nel filmato il cavaliere del trono over scatenando la rabbia di Agnese.

Marilù Guarnieri, chi è la dama di Uomini e Donne/ Esce con Enrico, ma è scontro con Agnese

“Io ho pensato tantissimo a tutto quello che è accaduto. C’è stata una presa in giro nei miei riguardi. Andare in intimità con una donna come se fosse scambiarsi un paio di mutande è una cosa schifosa e in più l’hai fatto in modo meschino perché ti ho detto che se avessi baciato Marilù non ci sarei più uscita con te“, sbotta Agnese in studio subito dopo il suo arrivo.

Enrico Molari, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Marilù e Agnese, caos in studio

Agnese De Pasquale contro Marilù Guarnieri a Uomini e Donne

Agnese De Pasquale si scontro non solo con Enrico Molari, ma si confronta anche con Marilù Guarnieri che spiega di aver scoperto di Agnese solo in studio. “Come fai ad essere così impassibile quando scopri che era con me?”, chiede Agnese visibilmente agitata. “Non ne sapevo nulla”, dice ancora Marilù. “Lei scopre tutto in studio”, interviene Maria De Filippi.

Tra Agnese e Marilù l’atmosfera si scalda e la Guarnieri puntualizza di non avere l’intimità con un uomo la prima sera. Agnese, a sua volta, spiega di non essere neanche lei così, ma le parole di Marilù scatenano la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che non gradiscono le parole di Marilù che, però, viene difesa da Maria De Filippi. “Agnese è una persona, Marilù un’altra. Agnese può essere coinvolta e Marilù no”, sbotta la conduttrice che, poi, invita Agnese e prendersela con Enrico e non con Marilù. Enrico, dopo un lungo silenzio, rinfaccia ad Agnese di non averlo guardato in studio non condividendo il suo modo di reagire. “Ma come dovrebbe reagire una donna che scopre che sei uscito con un’altra donna dopo essere stato con lei? Sembra la vittima“, sbotta Gianni Sperti difendendo Agnese.

Debora, cieca dall'occhio sinistro dopo filler/ “Tre scintille poi il buio, la retina ha avuto un infarto"