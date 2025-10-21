Agnese De pasquale bacia sia Federico che un altro cavaliere, si dichiara per Mastrostefano e poi lascia lo studio di Uomini e Donne.

Agnese De Pasquale protagonista della registrazione di Uomini e Donne del 21 ottobre 2025 durante la quale, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, c’è stato un colpo di scena. Dopo aver chiuso definitivamente con Federico Mastrostefano, Agnese ha deciso di uscire nuovamente con il cavaliere per il quale ha provato un immediato interesse. Nel corso della registrazione di oggi, Agnese è tornata al centro dello studio per confrontarsi non solo con Federico ma anche con un altro cavaliere che, a sua volta, si chiama anche Federico.

Non essendoci un’esclusiva, infatti, la dama è uscita con entrambi i cavalieri e con tutti e due c’è stato un bacio. Uscendo con l’altro Federico, Agnese ha capito i propri sentimenti e, in studio, si è lasciata andare ad una dichiarazione che, però, ha avuto un epilogo diverso da quello che si aspettava.

Agnese De Pasquale: prima la dichiarazione per Federico e poi lascia lo studio

Agnese De Pasquale, in studio, nel corso della registrazione del 21 ottobre 2025, come svela Lorenzo Pugnaloni, si è dichiarata per Federico Mastrostefano che, pur essendo a sua volta interessato, ammette di non essere allo stesso livello. Federico, infatti, dichiara di essere all’80% del suo interesse e, tali parole, scatenano la reazione di Agnese.

Agnese, infatti, decide di chiudere nuovamente con Federico ed esce dallo studio. La dama, dietro le quinte, viene raggiunto sia da Mastrostefano che dall’altro Federico ma dalle anticipazioni non si capisce se la dama abbia effettivamente lasciato il programma o chiuso solo la frequentazione con il cavaliere.

