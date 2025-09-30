Agnese de Pasquale rompe il silenzio dopo la delusione Uomini e donne: "Proseguirò la mia vita da sola"
La dama del trono over di Uomini e donne si sfoga sui social contro Federico Mastrostefano, una presa di posizione netta e dura quella della donna che non ha nascosto il dolore e la delusione provata. Federico si è concesso un aperitivo con una nuova protagonista del dating show di Canale Cinque, Federica, per poi andare a cena con la stessa Agnese. E la donna si è sfogata dopo aver notato che Federico si è presentato alticcio all’appuntamento con lei. Sentita tradita da quanto accaduto, Agnese De Pasquale si è sfogata a riguardo, ammettendo il dolore e l’ennesima delusione provata sulla propria pelle:
“Ogni volta che abbatto la corazza che diverse batoste della vita mi hanno portato a creare per difendermi e mostro la mia dolcezza capisco di essere maggiormente vulnerabile e commetto errori. Ma questo non mi porterà mai ad accontentarmi né a stare in una relazione per non stare sola” le parole di Agnese De Pasquale che è intervenuta in un post su Instagram.
Agnese de Pasquale dopo Uomini e donne: “Continuerò la mia vita da sola”
La donna ha proseguito il lungo sfogo affidato ai social nelle scorse ore, Agnese De Pasquale ha raccontato di essere rimasta profondamente ferita dalla conoscenza con Federico Mastrostefano:
“Continuerò il cammino della mia vita da sola perché quello che cerco é raro e deve toccare la sfera emotiva, l’anima, il cuore e il corpo. Altrimenti continuerò così… a vivere di emozioni e frequentazioni senza rimpianti né rimorsi, commettendo errori ma SENTENDO” le parole della donna che non nasconde la delusione sui social dopo l’ennesima batosta ricevuta dal punto di vista sentimentale. Vedremo se ci saranno margini per qualcosa di nuovo nei prossimi mesi.