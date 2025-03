Agnese De Pasquale e la conoscenza con Ivan e Lino a Uomini e Donne

Agnese De Pasquale, dopo aver rifiutato il corteggiamento di Giuseppe che ha ammesso di essere stato distratto, durante la conoscenza con Sabrina, dalla bellezza della dama, ha accettato di conoscere Ivan e Lino, due signori giunti in trasmissione esclusivamente per lei. Ivan ha 42 anni, è pugliese e ha deciso di conoscere Agnese perché ha capito di avere con lei molte cose in comune. “Sei una persona diretta, con carattere, non ti fai scrupoli e dici sempre quello che pensi”, le parole di Ivan in studio.

Lino, invece, è di Perugia e ha 37 anni. Dopo aver chiuso da poco un’esperienza lavorativa, spera di poter aiutare il padre nella sua attività di artista. “Al di là della tua bellezza che è oggettiva, sono stato colpito dalla tua eleganza nel porti con le persone”, ha detto Lino. Agnese, dopo aver ascoltato le loro parole, ha deciso di tenerli e conoscerli.

Agnese De Pasquale, lite a Uomini e Donne per la sfilata

Nella puntata di Uomini e Donne del 4 marzo torna l’appuntamento con la sfilata femminile durante la quale Agnese si scaglia contro uno dei cavalieri che sta conoscendo. A scatenare tutto è un voto che Agnese non digerisce ovvero quello di Alessio Pili Stella reo di essere stato troppo severo nel suo giudizio.

Agnese, risentita, spiega di non essersela presa per il voto, ma per la mancata posizione dell’uomo che sta conoscendo e che non ha detto nulla per difenderla. Come sempre, la sfilata che è stata poi vinta da Sabrina, è motivo di scontro tra i protagonisti che, pur essendo consapevoli che sia un gioco, sperano sempre di portare a casa voti alti.

