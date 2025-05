Agnese De Pasquale e la ricerca dell’amore a Uomini e Donne

Agnese De Pasquale è una delle dame del trono over di Uomini e Donne che è tornata in trasmissione dopo un’esperienza da corteggiatrice vissuta in passato. Single e mamma di due bambini, Agnese ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco partecipando ancora al programma di Maria De Filippi dove ha avuto diverse frequentazioni che, però, non sono finite nel migliore dei modi. Con la stagione ormai in dirittura d’arrivo, Agnese si appresta a vivere la sua estate con i suoi bambini senza, però, rinunciare all’amore. In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Agnese ha parlato proprio d’amore svelando cosa cerca in un uomo.

“Io voglio un amore come quelli di Mare fuori, passione e struggente” – ha spiegato Agnese che ha poi aggiunto – “Voglio un uomo di bell’aspetto”, ha spiegato la dama che aggiunge di non smettere di credere nell’amore.

Agnese De Pasquale e il rapporto con le altre dame del trono over di Uomini e Donne

Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Agnese De Pasquale ha parlato anche del rapporto con le altre dame. La dama, in particolare, spiega di non essersi sentita capita da Francesca e Da Sabrina. “Da Francesca. E inizialmente anche da Sabrina che non ha voluto sentire la mia campana e mi dava colpe inesistenti quando il problema lo aveva in casa. Io, però, ho voluto comunque tenderle una mano, darle un supporto”, le parole della dama.

Agnese ha fatto riferimento alla situazione vissuta con Giuseppe che, ai tempi della frequentazione con Sabrina, aveva mostrato un forte interesse nei suoi confronti. Agnese non ha mai corrisposto l’interesse di Giuseppe accettando anche le critiche di Sabrina che, poi, ha ufficialmente chiuso la frequentazione con il cavaliere.