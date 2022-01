Agnese di Clemente, chi è / La ballerina a Danza con me con Roberto Bolle

Chi è Agnese di Clemente?

La sera di Capodanno in diretta su Rai 1 andrà in onda lo show di Roberto Bolle Danza con me in cui accanto al ballerino ci saranno numerosi ospiti internazionali e nazionali appartenenti al mondo della danza, della musica del cinema e della televisione. Tra i tanti ballerini che si esibiranno sul palco assieme a Bolle ci sarà anche Agnese di Clemente, ballerina del Teatro alla Scala di Milano non nuova allo show di Rai 1.

Agnese di Clemente originaria di Verona ha iniziato a ballare all’età di 4 anni in una scuola della sua città per poi conquistare il primo posto nelle selezioni per accedere all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano dove ha ottenuto il diploma nel 2015.

Agnese di Clemente volto già noto a Danza con me

Durante la sua carriera Agnese di Clemente ha interpretato anche molti ruoli solistici e da prima ballerina, oltre alla sua collaborazione con il ballerino Roberto Bolle contemporaneamente alla sua partecipazione alla torunée della compagnia della Scala in Francia, Cina, Giappone, America e Australia.

La giovane ballerina ha già partecipato al programma di Roberto Bolle interpretando assieme a lui una coreografia di Mauro Bigonzetti sull’inferno dantesco. Agnese di Clemente ha un profilo Instagram interamente dedicato alla danza e alla sua attività da ballerina senza mettere in mostra molto della sua vita privata al di fuori delle prove e degli spettacoli.

