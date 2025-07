Agnese De Pasquale innamorata lontano da Uomini e donne? Ecco la verità sulla dama del trono over.

Tra le dame più corteggiate del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Agnese de Pasquale che, dopo essere stata una corteggiatrice in passato, è tornata in trasmissione per mettersi in gioco come dama e provare a cercare nuovamente l’amore in tv. Mamma di due bambini nati dal suo matrimonio finito, Agnese ha provato a conoscere diversi cavalieri, sia quelli già presenti in trasmissione sia quelli arrivati in studio esclusivamente per lei dopo averla vista in tv.

Nonostante la buona volontà, però, Agnese non ha trovato in nessun uomo il principe azzurro che sogna di avere accanto chiudendo la stagione da single. A settembre, con l’inizio della nuova stagione, potrebbe tornare nuovamente nel programma e provare a cercare ancora una volta l’amore, ma nel frattempo si gode le vacanze in dolce compagnia.

Agnese De Pasquale in vacanza con i figli

Messe da parte le polemiche per il video in cui era insieme all’ex marito, Agnese De Pasquale ha lasciato la città per godersi le vacanze insieme ai suoi figli. Agnese ha così scelto un piccolo borgo che le ha rapito il cuore e di cui si è letteralmente innamorata come ha scritto su Instagram pubblicando un video in cui si mostra bellissima e sorridente insieme ai suoi bambini.

“Chianalea, questo suggestivo borgo di pescatori mi ha rapito il cuore. Un mix di storia e mare cristallino, vicoli stretti e casette che sembrano sfidare la forza dell’acqua. Immancabile panino col pesce spada e un’indescrivibile sensazione di pace in questo cuore pulsante del mar Tirreno. Noi siamo poco distanti, ma la Scilla resta la nostra mèta preferita. Tramonti mozzafiato, le Eolie in bella vista e lo stretto di Messina che ci separa dalla splendida Sicilia dove arriveremo a breve”, scrive sui social la dama.

