Agnese di Uomini e Donne risponde agli hater: "Un video non è amore, è genitorialità. Cresciamo insieme nostra figlia".

Agnese di Uomini e Donne è stata presa di mira da molti fan del programma che l’hanno attaccata dopo che ha pubblicato sui social un video che mostrava lei insieme alla figlia e l’ex compagno padre della bambina. Così, gli hater si sono fatti avanti insinuando che lei e l’ex abbiano ancora una storia. Ma Agnese, che sappiamo bene essere una donna che si fa rispettare, ha risposto a tutti facendo tacere le voci ignoranti sulla sua famiglia.

Mario Cusitore innamorato di Ida Platano?/ L'ex Uomini e Donne scatena il web con una frase

“Io e il papà dei bambini non siamo più assieme da tantissimi anni”, ha esordito. “Cosa vedi in questo video? Io vedo una mamma e un papà che continuano a fare i genitori separati ma alle volte anche assieme perché lo chiedono i bimbi stessi e hanno diritto ad una famiglia“. Dopotutto, che male c’è a portare avanti un bel rapporto con il padre di tua figlia se hai a cuore la tua famiglia? Anzi, tanto di cappello ad Agnese De Pasquale che è riuscita a conservare una bella relazione anche da separata con l’ex marito.

Luca Salatino inaugura il suo ristorante/ Da Uomini e Donne al Grande Fratello: ecco chi c'era

Agnese di Uomini e Donne zittisce i gossip

I fan di Uomini e Donne, non tutti per fortuna, hanno pensato che Agnese avesse ‘tradito’ la trasmissione partendo a raffica con commenti di ogni tipo poco lusinghieri nei suoi confronti. Eppure, le persone che passano nel salotto di Maria De Filippi spesso vengono viste solo come personaggi senza una vita privata. Ad esempio Agnese ha perso una sorella per un tumore maligno ai polmoni, evento che l’ha fatta soffrire tantissimo. Nonostante ciò, la dama di Uomini e Donne ha saputo rialzarsi e guardare avanti nella vita diventando un esempio per tutti.