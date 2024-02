Agnese Girardello, chi è la moglie di Nicola Di Bari/ Il primo incontro su un autobus: poi il grande amore

Chi è Agnese Girardello, la moglie di Nicola Di Bari

La donna con cui Nicola Di Bari condivide da sempre la sua vita si chiama Agnese Girardello. E’ lei la moglie dell’artista che ha sposato nel 1967 e con cui ha formato una famiglia mettendo al mondo quattro figli. Un amore importante e che ha attraversato diverse fasi della vita. Sempre accanto al marito, lo ha sostenuto in tutte le sue scelte lavorative occupandosi della famiglia. Oggi, Agnese Girardello e Nicola Di Bari sono anche nonni di quattro nipoti e il loro legame è sempre più forte. Un amore lungo e importante che, con il tempo, si è consolidato sempre di più e che per l’artista è sempre stato il pilastro della sua vita.

Agnese e Nicola Bari provenivano da due diverse zone d’Italia. Tuttavia, è bastato un primo incontro su un autobus per far scattare la scintilla come hanno raccontato entrambi nel corso di una trasmissione di cui sono stati ospiti.

Agnese Girardello e Nicola Di Bari: da un incontro casuale al grande amore

Agnese Girardello e Nicola Di Bari si sono incontrati casualmente su un autobus. Vedendola in piedi, l’artista decise di alzarsi e cederle il posto. Fu l’inizio di quella che è diventata una vera favola d’amore coronata dal matrimonio e dalla nascita di quattro figli. “L’autobus era stracolmo di gente. Io salii e un ragazzo, che scoprii essere Nicola, si alzò per cedermi il posto, quando però si sedette un altro giovane, che lui riprese fortemente“, ha raccontato la coppia alla trasmissione C’è tempo per…

“C’era qualche problema all’inizio. Lei mi piaceva da impazzire, ma le nostre culture erano differenti, in quanto lei è veneta. Ci siamo supportati a vicenda ed è nato questo grande romanzo che ha scritto più lei di me”, ha aggiunto l’artista.

