Agnese Girardello, chi è la moglie di Nicola Di Bari e il matrimonio

Nicola Di Bari è uno dei cantanti simbolo della musica italiana, soprattutto negli anni ’70 con perle del calibro di La prima cosa bella e Il cuore è uno zingaro. Il suo cuore, però, non appartiene solo alla musica ma anche alla sua famiglia, a cominciare dall’adorata moglie Agnese Girardello, alla quale ha peraltro dedicato il brano Agnese. La coppia si è sposata nel 1967 e dal loro matrimonio sono nati 4 figli: Kelly, Nicoletta, Arianna e Mathis.

Nicola Di Bari, chi è e malattia/ "Negli ultimi 3 anni ho subito 4 interventi, uno più forte dell'altro"

“Agnese per me è un po’ tutto, è quella che ha inventato il nostro romanzo che dura da 60 anni“, ha confidato il cantante l’anno scorso, ospite al fianco della moglie nel salotto de La volta buona da Caterina Balivo. In quell’occasione rivelò di non aver mai smesso di amarla e che, soprattutto, entrambi furono estremamente fortunati per essersi incontrati e poi sposati: “Io e lei siamo stati fortunatissimi. Mi sento un privilegiato da questo punto di vista“.

Nicola Di Bari, chi è: dalla Puglia a Milano per cercare successo/ Due vittorie a Sanremo nel 1971 e nel 1972

Nicola Di Bari e Agnese Girardello: il primo incontro e i 4 figli

Ma come si sono conosciuti Nicola Di Bari e la moglie Agnese Girardello? I due sono sentimentalmente legati dagli anni ’60, condividono un amore longevo e, sempre nell’intervista a La volta buona, il cantante pugliese raccontò: “L’ho conosciuta a Milano nel ’63. Mi fece impazzire sta ragazzina perché io non pensavo a un matrimonio, pensavo di non essere portato. Quando l’ho vista ho pensato: “Questa mi porta all’altare“.

Insieme hanno costruito una famiglia numerosa e composta da 4 figli: la primogenita Ketty è nata nel 1968 ed è proprio a lei che è dedicato il brano del padre La prima cosa bella, a seguire sono arrivati Nicoletta nel 1972, Arianna nel 1973 e Mathis nel 1979. I figli non hanno seguito le orme del padre nel mondo della musica; l’unica che si è avvicinata al mondo dello spettacolo è la terzogenita Arianna, che non fa musica ma ha intrapreso una carriera da attrice. Attiva principalmente a teatro, vanta anche qualche esperienza al cinema e, assieme al padre, ha condiviso nel 2020 il set del film Tolo Tolo di Checco Zalone.

Nicola Di Bari, chi è la moglie Agnese Girardello/ "Bisogna avere fortuna e noi..."