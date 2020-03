Agnese Landini, moglie Matteo Renzi/ Galeotti gli scout, ex premier “mio primo passo”

Agnese Landini è la moglie di Matteo Renzi, l’ex Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana oggi senatore e fondatore di Italia Viva ospite di Rivelo, il programma di interviste condotto da Lorella Boccia sul Nove. La ex first lady della Repubblica Italiana è una professoressa di lettere ed è sposata con Renzi dal 27 agosto del 1999. Si sono conosciuti durante gli anni di università: lui frequentava la facoltà di Giurisprudenza, mentre lei quella di Letteratura italiana moderna. La Landini ha sempre odiato l’appellativo di “first lady”, anzi ha sempre mantenuto un profilo basso durante il periodo di Presidenza del marito su cui aveva detto “se dovrà toccare a lui sono certa che Matteo come sempre, non si risparmierà e farà tutto con una grande energia”. Un amore importante quello tra Matteo e Agnese coronato dalla nascita di tre bellissimi figli: Francesco, Emanuele ed Ester. Nonostante le malelingue, la coppia è più innamorata e unita che mai come ha confermato lo stesso ex Premier durante un’intervista.

Matteo Renzi: “Agnese Landini mi ha fatto piangere”

Ospite di Maurizio Costanzo, Matteo Renzi ha parlato della sua storia d'amore con Agnese Landini. L'ex Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha confessato il primo incontro con Agnese avvenuto mentre entrambi studiavano all'università. Lui è rimasto immediatamente colpito da Agnese, anche se ha precisato "ci siamo fidanzati dopo un po". Non solo, Renzi parlando della conoscenza con la moglie Agnese ha anche rivelato a Costanzo di aver pianto diverse volte per lei: "diciamo che lei sa quando ho pianto…mettiamola così…". Il senatore e fondatore di Italia Viva è follemente innamorato della moglie Agnese e dei suoi tre figli come ha raccontato a Maurizio Costanzo: "i miei figli sono persone straordinarie, Francesco ed Emanuele seguono meno la politica, a 17 e 15 anni sono più "normali"… Ester a 12 anni, invece, se le fai una battuta sulla politica è in grado di risponderti quindi quando hanno provato a fare ad Ester una battuta sulla politica hanno avuto il ritorno con gli interessi".

Gli scout e il primo passo Agnese Landini e Matteo Renzi hanno da poco festeggiato i 20 anni di matrimonio. La donna sarà indirettamente protagonista dell’ultima puntata di Rivelo su Real Time e che vedrà ospite proprio l’ex premier, il quale ha rivelato alcuni ulteriori dettagli sulla loro relazione, a partire dalla loro conoscenza. La coppia, infatti, si è unita durante gli anni degli scout quando si è incontrata per la prima volta. E’ stato il fondatore di Italia Viva a rivelarlo definendo gli scout “una bellissima opportunità educativa” e nel loro caso “anche un’incredibile agenzia matrimoniale”. Basti pensare che anche la cognata di Agnese, sorella di Matteo, ha incontrato il suo attuale marito proprio agli scout. Ma chi ha fatto il primo passo? Ovviamente, come nel più tradizionale e romantico degli incontri è stato l’ex sindaco di Firenze a farlo: “Il primo passo l’ho fatto io. Galeotta è stata una settimana bianca”, ha spiegato alla trasmissione di Real Time. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

