Agnese Landini, moglie Matteo Renzi/ ‘Rifiutò’ di trasferirsi a Palazzo Chigi per…

Agnese Landini, moglie di Matteo Renzi: il sogno del matrimonio coronato da giovanissimi, poi i tre figli

Agnese Landini è nota per essere la moglie dell’ex premier Matteo Renzi. Grande appassionata di musica e letteratura, lavora come insegnante in un liceo di Firenze. I due vivono insieme ai tre figli a Pontassieve, un paese a pochi chilometri da Firenze. A quanto pare, la classe 1976 proviene da una famiglia dalla forte impronta Cattolica e ha un fratello, Filippo, che è diventato prete. Dopo la Laurea in Letteratura italiana moderna e contemporanea diventa insegnante di italiano, latino e storia. Nel tempo libero coltiva la sua passione per la musica classica, lirica, lettura e corsa. Passioni che condivide anche con il futuro marito Matteo Renzi, sposato nel 1999 quando entrambi erano ancora giovanissimi. Dalla loro storia d’amore, come dicevamo, sono nati tre figli: Francesco, Emanuele, Ester.

Agnese Landini, l’ex “first lady” innamorata di Matteo Renzi e della sua Toscana

L’attività politica di Matteo Renzi ha portato alla luce anche la loro storia. d’amore e molti elettori li hanno presi in simpatia. Tuttavia, il leader di Italia Viva e la sua dolce metà Agnese Landini, hanno sempre preferito la riservatezza ai riflettori del gossip. Entrambi adorano la propria casa a Pontassieve, un luogo magico che la donna ha deciso di non abbandonare nemmeno quando il suo coniuge ha ricoperto il ruolo di Primo Ministro a Roma. Durante l’esperienza politica del marito nella capitale, lei è rimasta con i suoi figli nella loro abitazione toscana, rifiutando di soggiornare a Palazzo Chigi. Insomma, l’ex first lady non si è mai fatta ammaliare da certi scenari, mettendo sempre al primo posto la sua Firenze.

