Agnese Piraino Leto, moglie di Paolo Borsellino: chi era la donna al fianco del magistrato? Il ricordo del suo amore e la morte nel 2013

Il 19 luglio del 1992 Paolo Borsellino perse la vita in un attentato: morì insieme a cinque uomini e donne della sua scorta. Parlando proprio degli agenti della scorta del marito, Agnese Piraino Leto negli anni ha spiegato come il giudice ci tenesse particolarmente a chi difendeva la propria vita, andando spesso a comprare il giornale o le sigarette da solo per non metterli ulteriormente in pericolo. Una testimonianza importante, così come tutte quelle che sono arrivate dalla moglie di Paolo Borsellino, la donna che ha condiviso con il grande magistrato le preoccupazioni e le ansie di una vita intera, portando poi il grande, immenso dolore, dopo la sua morte.

Agnese Piraino Leto, moglie di Paolo Borsellino, era nata nel 1942. Dopo la scomparsa del marito raccontava: “Con Falcone erano complici nel loro lavoro, si completavano entrambi. Mio marito aveva una memoria anormale, di ferro, da sostituire il computer. Tra loro c’era complicità, un sentire unico nel campo del lavoro”.

Agnese Piraino Leto, moglie di Paolo Borsellino: “L’ho conosciuto di più dopo la sua morte”

La moglie di Paolo Borsellino, Agnese Piraino Leto, parlando del marito, spiegava: “Dentro di lui c’era il Fanciullino, era felice quando si svegliava e vedeva la pianta fiorita o altre cose semplicissime. In lui c’erano una volontà e una fede immensa, era un francescano. Aveva voglia di fare, voleva sfruttare al massimo i suoi talenti, cosa che ha fatto sempre nel rispetto dell’essere umano. Questa sua forza d’animo si sarebbe potuta distruggere solamente con il tritolo”.

“Mio marito aveva la capacità di emozionare tutti. Dopo la sua morte ho ricevuto affetto da tutti. Ho conosciuto di più mio marito dopo la sua morte che prima, attraverso la gente. Tutti lo hanno reso immortale e forse l’unica consolazione che ci resta è questa” raccontava emozionata la moglie di Paolo Borsellino. La moglie del magistrato è morta nel 2013.