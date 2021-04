AGNESE RENZI HA IL COVID/ Moglie leader Italia Viva “vaccinata con AstraZeneca”

La moglie di Matteo Renzi, Agnese, ha il Covid: lo ha annunciato il leader di Italia Viva ospite a L’Aria che tira. In studio da Myrta Merlino, Renzi ha dichiarato: “Come ho trascorso la Pasqua? Come tante famiglie italiane abbiamo un problema di quarantena: prima ha preso il Covid il mio secondo bambino, Emanuele, un ragazzo di 18 anni; quindi sono andati in isolamento Agnese ed Ester ed io e Francesco il grande eravamo fuori. Poi l’ha preso Agnese, ovviamente è già pronta domani per fare lezione perché anche col Covid mia moglie non vuole perdere una lezione“. Renzi ha spiegato che la moglie era stata vaccinata in qualità di insegnante, ma questo non le ha impedito di essere contagiata: “Spieghiamo che è possibile prendere il virus anche dopo essere stati vaccinati, in una percentuale decisamente più bassa. Il vaccino non scherma completamente, ma ragionevolmente si hanno meno sintomi“.

Nel corso del suo intervento su La 7, Matteo Renzi ha posto l’accento in maniera particolare, deciso a rivendicare la sua vaccina nella scienza e in questo caso sui vaccini, al netto del contagio della moglie: “Con Agnese avvertiamo la responsabilità di dire con chiarezza che si può prendere anche il Covid nonostante il vaccino ma questo non vuol dire che il messaggio non sia ‘vacciniamoci, vacciniamoci, vacciniamoci’“. Poi ha continuato: “Io e mio figlio grande abbiamo dormito in albergo a Firenze. Siamo andati a trovarle noi in giardino e loro in terrazza: sembrava la scenetta del film “ricordati che devi morire”. Io vaccinato all’estero? Matteo Renzi non è ancora vaccinato, mia moglie si è vaccinata con AstraZeneca ma non ha avuto nessun problema di altro tipo: ha preso il Covid“.

