Scontro a Uomini e Donne tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale che lo smaschera: la reazione di Maria De Filippi non si fa attendere.

Federico Mastrostefano è stato uno dei protagonisti indiscussi della puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre 2025. Dopo essere stato chiamato al centro dello studio, Federico ha chiesto a Maria De Filippi di parlare con una dama per volta. La prima a raggiungerlo al centro dello studio è stata Veronica con cui l’attrazione fisica c’è ma, nonostante tutto, il cavaliere decide di chiudere non avendo ricevuto dalla dama le attenzioni che si aspettava.

Federico, poi, svela di essere uscito anche con Barbara De Santi, di considerarla una donna bella ed elegante ma di non vedere un futuro con lui. Una scelta condivisa anche dalla stessa Barbara. Finisce, poi, anche la conoscenza con Rosanna Siino: Federico, infatti, spiega di non sentirsi desiderato da Rosanna e ammette di vedersi solo come un amico per la dama la quale, tuttavia, nega. L’ultima a raggiungere lo studio è Agnese.

Federico Mastrostefano cambia idea su Agnese De Pasquale: lei svela un retroscena a Uomini e Donne

“Io oggi sono arrivato con l’intenzione di chiudere con tutte. Poi la vedo e cambio idea”, dice Federico Mastrostefano riferendosi ad Agnese a cui rinfaccia di aver spento il telefono per tutta la serata di sabato e di non avergli risposto. Agnese, così, racconta di aver reagito di pancia quando lui ha annullato l’appuntamento ammettendo di aver fatto nella sua testa una serie di film. “Ho pensato che sicuramente stava risentendo Rosanna e quella ragazza di 30 anni”, dice Agnese.

“Federico lo sai che se sei qui dentro non puoi parlare con persone che non fanno parte del programma?”, chiede Maria De Filippi. “Lo so, ma non lo farei mai. E’ una ragazza che mi scriveva e a cui ho detto ce stavo partecipando ad un programma televisivo”, dice il cavaliere che vorrebbe uscire con Agnese. Maria De Filippi, però, chiede alle nuove dame del parterre di alzarsi e Federico ammette di essere stato colpito da Francesca con cui, poi, balla in studio.