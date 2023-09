Agnetha Fältskog degli ABBA, nuovo singolo dopo 10 anni/ Video “Where do we go from here?”

Agnetha Fältskog, storica voce degli ABBA, ha pubblicato un nuovo singolo da solista a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Il nuovo pezzo, come riferisce la BBC, si chiama “Where do we go from here?” e la cantante degli ABBA ha spiegato di essere stata convinta a tornare in studio dallo storico produttore Jorgen Elofsson: “Mi ha fatto sentire una demo, ed era molto buona – le parole all’emittente britannica della 73enne star svedese – all’inizio era un’altra ragazza che cantava e io ho detto: ‘Non so se riesco a farlo come lo ha fatto lei’. Ma l’ho fatto. Ed è venuta molto bene, credo”. La canzone è un brano pop di fine estate e tratta di una storia d’amore che sembrerebbe essere giunta ad un bivio.

Nel testo infatti Agnetha Fältskog si domanda: “E se potessi essere tu quello che ricordo quando sarò vecchio e grigio e guarderò indietro alla vita?”. “Where do we go from here?” è anche il primo brano estratto dal nuovo album della cantante, leggasi la riedizione dopo dieci anni del suo storico lavoro “A+”. Attraverso Instagram Agnetha ha presentato così il suo ultimo lavoro: “Un paio di anni fa ho ascoltato alla radio una delle canzoni del mio ultimo album “A”. Ho molti bei ricordi legati alla realizzazione di quell’album, quindi non ho potuto fare a meno di sorridere, il tempo vola”.

AGNETHA FÄLTSKOG, NUOVO SINGOLO: “ALL’IMPROVVISO MI SONO CHIESTA…”

E ancora: “All’improvviso mi sono chiesta: come suonerebbe l’album se lo avessimo realizzato oggi ? Non riuscivo a smettere di pensarci. Ho contattato i ragazzi che hanno prodotto “A” nel 2013: “Cosa ne pensereste di reimmaginare “A” e farne una versione completamente nuova?” Hanno adorato l’idea! “Proviamo!” Qualche tempo dopo ho ascoltato la prima canzone rielaborata, e devo dire che mi è piaciuta moltissimo! Sembrava così fresco e moderno, anche meglio di quanto lo avessi immaginato! Abbiamo chiamato l’album A+ e come ciliegina sulla torta abbiamo anche registrato una canzone nuova di zecca!”. Di seguito il nuovo singolo di Agnetha Faltskog, “Where do w go from here”.

