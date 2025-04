Agnone, Isernia: il paese delle campane

Il borgo di Agnone si trova in provincia d’Isernia, ed è la proposta del Molise per Il Borgo dei Borghi 2025. Nella sua zona storica vivono novecento abitanti. Questa cittadina è uno dei territori più graditi dai turisti, conosciuta per le sue diverse chiese e, in modo particolare, per le sue famose campane in bronzo. Un borgo che si differenzia sicuramente da tanti altri, per via della raffinatezza e nobiltà dei suoi edifici, sottolineati anche dai vari stemmi antichi ben visibili su tanti portoni.

Inoltre, qui la tradizione è accentuata dal fatto che in tanti hanno voluto seguire il mestiere di generazione in generazione. Ecco perché si riscontrano molte botteghe dal sapore antico, come pure le conosciute “Fonderie Marinelli”, che si occupano da tantissimo tempo di produrre proprio quelle campane che caratterizzano Agnone. Attualmente rappresentate egregiamente, grazie al museo locale.

Il cuore di tale borgo è certamente Piazza Plebiscito, che ha come simbolo storico la fontana costituita dal marmo di Carrara e ghisa. Quest’ultima ha come particolarità la raffigurazione di 4 draghi, decorati con il simbolo di Agnone.

Il centro storico si caratterizza per il suo quartiere veneziano, impreziosito da piccole piazze ricche di decori e dai vicoli stretti, per via dell’influenza da parte di una colonia di veneziani stabilitisi ad Agnone verso l’anno 1000.

Il Borgo dei Borghi 2025: Il bellissimo Duomo di Agnone e la tradizione popolare e casearia

In questa cittadina ci sono ben 14 chiese che sono messe in gran risalto, anche per via delle sculture, dell’arredamento e dei pregevoli dipinti che hanno internamente. Una delle più importanti è rappresentata dal Duomo, con le sue bellissime statue in legno che rappresentano “Gesù” e i suoi “Apostoli”.

La sfilata delle “Ndocce” costituisce un evento di grande importanza per il borgo. Si organizza il giorno dell’Immacolata e il giorno della vigilia natalizia, coi portatori vestiti con gli abiti della tradizione, che nella processione portano a spalla delle torce accese. Agnone è famosa finanche per i suoi caseifici e, tra i prodotti tipici del luogo, c’è la stracciata. In pratica, si tratta di mozzarella tagliata manualmente a straccetti. Infine oltre ai formaggi tipici del posto come il caciocavallo, ad Agnone si possono pregustare anche dei deliziosi dolci come i confetti ricci e il panettone alla “mela zitella”. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025 qui un video con le immagini di Agnone

