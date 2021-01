Agostina Belli “Il Mostro di Milano ha ucciso mia madre”/ “Voglio la verità”

AGOSTINA BELLI A LIVE NON E’ L’A DURSO PER IL CASO DELLA MADRE ADELE MARGHERITA DOSSENA

Agostina Belli sarà tra i volti che prenderanno posto questa sera nel salotto di Barbara d’Urso a Live e non per ripercorrere le tappe della sua carriera o per parlare della sua vita attuale bensì per portare l’attenzione sul caso della madre, Adele Margherita Dossena, uccisa a coltellate nel 1970 da un ipotetico serial killer. Classe 1949, l’attrice ha da poco superato la soglia dei 70 anni ed è proprio dall’alto della sua età che adesso chiede la verità sulla madre e su quello che davvero è successo il giorno in cui è morta. Il caso è stato archiviato senza alcuna soluzione soddisfacente non alla luce di quelli che sono stati gli inizi e i dettagli che lei stessa ha poi rinvenuto sulla scena del crimine. Tra gli anni Sessanta e Settanta, infatti, a Milano vennero uccise sette donne, la madre compresa, ma nessuno ha mai chiarito se i delitti fossero stati compiuti dalla stessa mano.

AGOSTINA BELLI, ICONA SEXY DEL CINEMA ITALIANO ANNI 70

Sembra che Agostina Belli sia adesso pronta a sapere qualcosa di più a riguardo soprattutto grazie al criminologo Franco Pola e il suo team che stanno lavorando per trovare collegamenti tra i casi, impiegando un sofisticato software. La stessa attrice ha spiegato che fino a oggi nessuno aveva “paventato l’ipotesi di una mano comune” e questo apre nuovi scenari sul caso della madre. Tutti i dettagli verranno discussi questa sera proprio nel salotto di Canale5 in cui Agostina Belli si ritroverà insieme ad opinionisti ed esperti pronti a ricostruire il caso e quegli anni un po’ confusi. Per chi non si ricordasse di Agostina Belli, invece, basterà ricordare il suo successo più grande, quello che la portò a vincere il Globo d’Oro, Profumo di donna di Dino Risi. Da quel momento in poi continua ad essere fra le protagoniste della commedia erotica all’italiana più cercate contendendo a Laura Antonelli il ruolo di icona sexy. Sarà di nuovo in coppia con Risi che riuscì a vincere la Targa d’oro ai David di Donatello con il film Telefoni bianchi.



