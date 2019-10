Agostino Penna è Dionne Warwik/ Video, sarà lui il vincitore? (Tale e Quale Show)

250 punti totali per Agostino Penna, fra i concorrenti più in vista di Tale e Quale Show 2019. Il compositore e autore continua la sua ascesa verso la vittoria finale e grazie ai 68 punti registrati nella scorsa puntata, aumenta il distacco dalla sua rivale numero 1, Lidia Schillaci. Lo vediamo in cima alla classifica generale e non di sicuro per i punti regalati dai colleghi, visto che ne ha ricevuti solo cinque. Interessante invece notare come le emozioni non abbiano influenzato la classifica personale di Loretta Goggi, dato che ha scelto di assegnargli solo il secondo posto. Per fortuna è stata l’unica della giuria a non premiarlo con la prima posizione, cosa che hanno fatto sia i colleghi che il giudice ospite. Questa sera, Penna si trasformerà invece in Dionne Warwick. Durante le assegnazioni ha fatto un’espressione preoccupata che lascia intuire quanto il compito lo potrebbe davvero mettere in difficoltà. Del resto questo è l’unico modo per mostrare ancora di più il talento di Agostino, anche se il baratro è dietro l’angolo e pronto ad attenderlo. Riuscirà a stupirci ancora una volta oppure ci sarà qualche intoppo? Di sicuro gli altri papabili alla vittoria aspettano solo un suo passo falso per riuscire a recuperare il terreno perduto e forse persino a scavalcarlo nella classifica finale.

Agostino Penna, Tale e Quale Show 2019: una vittoria inaspettata

Una nuova vittoria per Agostino Penna a Tale e Quale Show 2019, anche se questa volta condivisa con un’inaspettata Sara Facciolini. Il cantautore ha regalato ai fan la sua personale versione di Lucio Dalla, riuscendo a far commuovere gran parte della giuria con la canzone Caruso e spingendo i presenti a fargli un grande applauso. Somiglianza più che evidente e una voce così simile a quella dell’originale che forse, per qualche attimo, sembrava proprio che Lucio fosse ritornato in vita. Standing ovation immediata, ovviamente. “Mi sono particolarmente emozionato perchè l’ultima volta che ho incontrato Lucio Dalla era proprio lì, in questo studio, e ha cantato anche questa canzone”, ha detto subito Carlo Conti. “C’era amore per Napoli, per la musica, un milione di cose”, ha detto Serena Rossi. Commosso anche Vincenzo Salemme, soprattutto nel ricordare l’artista scomparso: “Hai cantato veramente in maniera molto appassionata”. Un giudizio che si unisce a quello di Giorgio Panariello, che ha fatto le lodi anche allo staff per il trucco verosimile. Ascoltare Penna è stato per il giudice toscano un tuffo nel passato, ricordando autori straordinari di Napoli. “Sei stato veramente bravo”, si è limitata invece a dire Loretta Goggi fra le lacrime e la voce strozzata. Clicca qui per rivedere l’esibizione di Agostino Penna.

