Agostino Penna è Drupi/ Il trofeo di campione può essere suo (Tale e quale show)

Agostino Penna vestirà i panni di Drupi in occasione dell’ultima puntata del torneo dei campioni di Tale e Quale Show, in programma oggi, venerdì 20 novembre, in prima serata su Rai Uno. Il vincitore dell’edizione 2019 della trasmissione condotta da Carlo Conti naviga davvero in buone acque in classifica generale, complice la buona performance di venerdì scorso, nella quale ha interpretato Phil Collins e ottenuto un punteggio sufficiente a guadagnare la terza posizione nella graduatoria di puntata (scalzando Pago) e anche in quella del torneo. Così, per Penna si sono aperte concrete chance di trionfo in questa competizione, che vivrà stasera il suo atto conclusivo: davanti a lui ci sono soltanto Virginio e Lidia Schillaci, altri due mostri sacri della kermesse, ma l’autore delle musiche di “Uomini e Donne” ha dato spesso prova della sua poliedricità e si candida nuovamente a vivere una serata da protagonista, a prescindere da quale sarà l’esito e da chi solleverà il trofeo riservato al primo classificato al termine delle dieci esibizioni.

AGOSTINO PENNA LAVORA CON UNA STAR INTERNAZIONALE

Agostino Penna, peraltro, è un apprezzato musicista e non soltanto un ottimo imitatore. Come accennato in precedenza, ha collaborato al fianco di Maria De Filippi per quanto riguarda le musiche di “Uomini e Donne” e da qualche tempo sta mettendo la propria professionalità al servizio di una grande star della canzone internazionale, emersa con prepotenza negli ultimi anni e spesso sulle copertine dei rotocalchi “rosa”, con particolare riferimento a quelli americani: stiamo parlando di Selena Gomez, con la quale Agostino Penna vanta un feeling particolare. In una recente intervista, il cantante ha precisato che da due anni a questa parte sta frequentando artisticamente la Gomez, la quale, talvolta, lo chiama all’ultimo minuto per alcuni eventi privati, al fine di affidargli la parte musicale. Selena, peraltro, è una vera appassionata dell’Italia e delle sue tradizioni canore, tanto che lo stesso Penna ha ammesso che spesso e volentieri intona per lei un brano molto caro al popolo partenopeo e universalmente noto: “‘O surdato ‘nnamurato”.

CHI È DRUPI, L’ARTISTA CHE INTERPRETERÀ AGOSTINO PENNA

Drupi, pseudonimo di Giampiero Anelli, è il cantante che Agostino Penna è chiamato a interpretare nella serata odierna sul palco di Tale e Quale Show 2020, con particolare riferimento al torneo dei campioni, giunto alla sua ultima puntata. Recentemente intervenuto alla trasmissione di Rai Uno “C’è Tempo per…” in compagnia della moglie, Dorina Dato, Drupi ha parlato delle sue passioni: “Scoprire l’intelligenza nelle persone è una fatica enorme, ma anche un mio hobby. Poi, oltre la musica, amo la pesca”. Il discorso si è poi spostato sulla consorte dell’artista, che è stata anche una corista di Drupi, oltre a essere co-autrice di tanti successi firmati dal cantautore pavese. “La musica ha rafforzato il nostro legame, perché parliamo lo stesso linguaggio e viviamo le stesse emozioni. Tutti continuano a parlare soltanto di me, ma sotto l’etichetta Drupi c’è Dorina“, ha asserito il cantante, con quest’ultima che ha aggiunto: “Il legame per la musica ci ha senz’altro uniti di più e ci lega ancora”. Una bella storia d’amore e di complicità artistica.



