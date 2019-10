Agostino Penna è Fausto Leali/ Video, per Snai è lui il vincitore (Tale e Quale Show)

Agostino Penna dovrà trasformarsi in Fausto Leali per la puntata di Tale e Quale Show 2019 prevista per questa sera. Un nuovo scoglio per il concorrente, uno dei più promettenti dell’edizione di quest’anno. Impossibile però intuire quale brano gli verrà affidato: si tratta forse di A chi, che ha regalato al cantante originale il primo grande successo? Oppure di Io camminerò, la canzone con cui Leali è ritornato in classifica nel ’76? Senza dimenticare altre hit del suo repertorio, come Mi manchi, Io amo, Ti lascerò e la più recente Eri tu del 2003, con cui il cantante ha conquistato il Disco di Platino. “L’arduo compito di riprodurre la voce dell’ugola di ferro del grande Fausto Leali… il negro-bianco italiano!”, scrive Agostino sui social. Nella foto lo vediamo al fianco dell’artista, che ha incontrato in diverse occasioni. Secondo Snai, Sisal e Better intanto non ci sono dubbi sul fatto che il compositore riuscirà a stracciare la concorrenza e aggiudicarsi il primo posto nella classifica finale. La sua vittoria prevede una quota che va da un minimo di 1.80 ad un massimo di 1.90 per le principali case di scommesse.

Agostino Penna, Tale e Quale Show: un successo a passo spedito

Agostino Penna procede a passo spedito verso una nuova puntata di Tale e Quale Show 2019, forte dei 314 punti che ha registrato fino ad ora. Purtroppo la scorsa settimana non è riuscito ad ottenere la terza vittoria e si è ritrovato addirittura al terzo posto con 63 punti, a tre soli di distanza da quelli registrati dal vincitore Davide de Marinis. Non è piaciuta del tutto la sua trasformazione in Dionne Warwick, anche se l’interpretazione del brano I’ll Never Love This Way Again è stata degna di nota. Purtroppo in questa fase del programma si gioca davvero sui dettagli e anche se i giudici hanno espresso parere positivo, Penna non è riuscito a tagliare il nastro di arrivo. “La dimostrazione che un uomo che fa una donna ci riesce lo stesso. Soprattutto Dionne Warwick. Il pezzo è difficile e tu hai cantato proprio bene”, ha detto Vincenzo Salemme. “E’ riuscito a toccare queste note alte senza diventare uomo. Non so se ci è riuscito con l’impostazione della voce o non timbrando col diaframma”, ha sottolineato invece Loretta Goggi. “Questo programma mi ha insegnato che l’impossibile può diventare possibile”, ha aggiunto Giorgio Panariello. Solo il giudice toscano e la Goggi però hanno scelto di piazzarlo al primo posto della loro classifica personale, mentre il giudice napoletano ha preferito regalargli solo una seconda posizione. Clicca qui per guardare il video di Agostino Penna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA