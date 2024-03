Agostino, rottura con i genitori per la moglie Debora: “9 anni di silenzio”/ Pace a C’è posta per te 2024?

La storia di Maria e Tommaso a C’è posta per te 2024: lite col figlio Agostino e la moglie Debora

Tra le storie della settima puntata di C’è posta per te 2024 c’è quella di una famiglia divisa. I protagonisti sono Maria e Tommaso, marito e moglie, che chiedono l’aiuto di Maria De Filippi per il loro figlio Agostino con il quale non hanno rapporto da 9 anni. Il tutto da quando nella vita del figlio c’è la sua attuale moglie, Debora. Maria e Tommaso sono diventati anche nonni ma non hanno mai avuto il piacere di avere la nipotina tra le loro braccia.

Maria De Filippi svela che Maria è stata restia sin da subito alla relazione di suo figlio con Debora. I motivi sono che la donna è più grande di suo figlio (allora 22enne), non ne apprezza i genitori e anche l’aspetto, trovandola poco attraente. Questo comunque non frena la coppia, che arriva a decidere di sposarsi. Maria e Tommaso sono presenti in tutte le spese per le nozze, compreso l’abito per la sposa. Collaborano anche nell’affitto della loro casa e nell’acquisto dei mobili.

Maria e Tommaso cercano la riappacificazione col figlio Agostino a C’è posta per te dopo 9 anni di guerra

Nascono però dei dissapori tra consuoceri, che causano la rottura di Maria e Tommaso con questi ultimi. Arriva poi la notizia che Debora è incinta, ma sua madre si ammala e muore. La donna vive successivamente un brutto momento, in cui il parto è a rischio. Lì Maria va in ospedale e la abbraccia, chiedendole scusa. Ma il figlio successivamente le dice di stare a distanza.

La litigata definitiva arriva per il battesimo: Maria e Tommaso vengono cacciati da casa e privati del piacere di battezzare la nipote. Agostino sparisce per 4 anni, anche dal lavoro condiviso con i genitori. Torna poi, ma ormai i rapporti sono frantumati. Agostino e Debora hanno accettato l’invito a C’è posta per te 2024: faranno pace con Maria e Tommaso?

