Accordo sulla Pac tra Parlamento Ue, Commissione e Stati non convince gli agricoltori: il piano sul bilancio con minori risorse, ira della Coldiretti

ACCORDO SENZA SORRISI: INTESA SULLA “PAC”, ECCO COSA CAMBIA SUL BILANCIO UE

Non sembra aver convinto la maggior parte degli agricoltori l’ultima intesa raggiunta dalla Commissione Ue assieme al Parlamento Europeo e agli Stati membri in merito alla Politica Agricola Comune (la cosiddetta Pac): il pacchetto di semplificazione a margine del bilancio Ue vede la conferma finale del piano proposto da Von der Leyen lo scorso maggio, e che già aveva trovato polemiche dalla Coldiretti e molte altre sigle di agricoltori sparsi per l’Europa.

La semplificazione della Pac prevede minori controlli, un taglio generale dei costi amministrativi, e pure una flessibilità sui requisiti “green”: il passo indietro sui rigidi vincoli previsti dal Green New Deal non sembra però convincere molto il settore specifico, con il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini che progetta l’idea di una mobilitazione generale a Bruxelles con la riedizione dei trattori per le strade. Il compromesso ottenuto dagli agricoltori non sembra gradire la maggioranza delle sigle: non bastano infatti la riduzione delle ispezioni sui campi, e neanche il rialzo dei limiti di aiuti destinati ai piccoli coltivatori.

Il meccanismo della “nuova” Pac vedrà risparmi attorno a 1,58 miliardi di euro, con l’aggiunta di 240 milioni di euro per le minori spese per le amministrazioni nazionali: «così noi semplifichiamo le norme agricole dell’UE», commenta il Ministro danese Marie Bjerre, che detiene la presidenza di turno del Consiglio UE. Sebbene gli agricoltori dei 27 Paesi UE arriveranno a risparmiare circa 1,6 miliardi di euro l’anno, ai singoli coltivatori si prospetta un futuro comunque di drastica riduzione dei fondi elargiti dal bilancio Ue, addirittura dal 35% al 14%.

PRANDINI (COLDIRETTI) CONTRO LA COMMISISONE EUROPEA: “MOBILITEREMO I TRATTORI”

Come già anticipato, è durissimo il commento del Presidente della Coldiretti Ettore Prandini che direttamente da Bruxelles annuncia una mobilitazione imminente di tutto il settore, oltre a puntare il dito direttamente ai vertici della Commissione Europea: contro il bilancio pluriennale 2028-2034, «porteremo i trattori a Bruxelles», forse già nel mese di dicembre, «Non è solo una questione di risorse stanziate nei confronti del comparto agricolo, ma è quello che stanno facendo tutti gli altri paesi nel mondo». Con USA e Cina, ma anche Brasile e India, che investono oltre 4 volte quanto l’Europa punta sull’agricoltura, lamenta il n.1 Coldiretti.

L’intento è riaprire il confronto diretto con Von der Leyen, che secondo Prandini ha cercato di evitare lo scontro con il Parlamento Europeo “annacquando” le proposte degli agricoltori con quelle dei singoli Stati membri: resta che la proposta della Commissione «è una grande presa in giro, il 10% di cui parla non ha alcuno impatto sull’agricoltura ma solo sulle aree rurali».

Prandini se la prende con la parte del progetto Ue che dedica appunto il 10% dei fondi sull’agricoltura a quelle aree rurali: «c’è una generale decrescita delle risorse stanziate». Con questo bilancio e questo nuovo accordo sulla Pac, il giudizio della Coldiretti è nettissimo: di fatto Von der Leyen vuole «affamare l’Europa, rendendola sempre più dipendente dalle importazioni».