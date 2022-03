AGRICOLTURA 4.0/ Abaco Group e Perleuve lanciano Abaco4Grapes, una nuova piattaforma per i vigneti

Abaco Group, player di riferimento europeo nella fornitura di soluzioni software per la gestione e il controllo delle risorse territoriali orientate all’agricoltura di precisione e alla sostenibilità ambientale, e Perleuve, società di consulenza vitivinicola fondata nel 2012 dall’agronomo Giovanni Bigot, hanno lanciato oggi, a Fieragricola, Abaco4Grapes, l’innovativa piattaforma di smart farming dedicata al settore vitivinicolo. La nuova soluzione nasce dalla collaborazione tra due realtà d’eccellenza nel mondo agricolo e agronomico che hanno unito le proprie esperienze per metterle al servizio di un settore sempre più centrale nel sistema produttivo italiano, quello del vino.

Grazie all’utilizzo di Abaco4Grapes, è possibile ridurre del 30% l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, ottimizzare l’utilizzo di risorse idriche e aumentare il potenziale qualitativo del vigneto. La nuova soluzione consente inoltre di gestire la produzione viticola in tutti i suoi aspetti, dai modelli previsionali delle malattie alla disponibilità idrica, dalla fertilità dei suoli all’andamento meteorologico, dalla programmazione delle operazioni colturali alla gestione dei costi. Tutte le informazioni sono fruibili in un unico punto, ovunque ci si trovi, grazie all’utilizzo di indici, dati e di un sofisticato sistema di allerta. Attraverso l’indice di valutazione del potenziale qualitativo del vigneto (v. Indice Bigot), i viticoltori possono salvaguardare la produzione e migliorarne la qualità.

Abaco4Grapes unisce la profonda esperienza sul campo all’utilizzo di modelli predittivi in grado di valutare il rendimento delle uve, con l’obiettivo di offrire agli agricoltori nuove strategie preventive volte a migliorare la qualità e la resa del raccolto, nell’ottica dell’agricoltura di precisione e della digitalizzazione aziendale.

“Abaco4Grapes nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze di produttività e sostenibilità delle più importanti filiere del Made in Italy. Grazie a questa piattaforma, la tecnologia e i dati diventano uno strumento di supporto oramai indispensabile per gestire un processo produttivo di alta qualità – ha dichiarato Antonio Samaritani, Ceo di Abaco – Siamo orgogliosi della collaborazione con Perleuve e siamo certi che il prodotto che abbiamo presentato oggi sia solo il primo tassello di un percorso molto più ampio che ci consentirà di diventare il punto di riferimento dei viticoltori in questa fase di trasformazione del settore”.

“Sono particolarmente entusiasta di questa collaborazione – ha commentato l’agronomo Giovanni Bigot, fondatore di Perleuve – perché finalmente abbiamo trovato un partner altamente specializzato in agricoltura, con molta esperienza e un’importante base di dati. Condividiamo la stessa visione, ovvero fornire alle aziende vinicole una soluzione concreta per aumentare la qualità, con precisione e rispetto dell’ambiente. Fin dall’inizio abbiamo percepito professionalità e semplicità, che sono valori in cui anche noi crediamo”.



