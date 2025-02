Grazie ad un protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi – precisamente venerdì 21 febbraio – tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (il Masaf) e la banca Crédit Agricole verranno stanziati 3 miliardi di euro a favore del comparto agrifood italiano interamente dedicati alla facilitazione – spiegano dal dicastero presieduto dal ministro Francesco Lollobrigida – dell’accesso “al credito delle imprese del comparto”; strizzando – tra le altre cose – anche un occhio a tutti i giovani che intendono dedicarsi al comparto agrifood contribuendo alla sua crescita e all’innovazione tecnologica.

PIL E LAVORO/ La crescita che passa da formazione, produttività e innovazione

Prima di entrare nel merito dell’accordo sull’agrifood vale la pena partire dalla doverosa precisazione che secondo il dicastero di Lollobrigida questo è solamente il primo (e certamente non trascurabile) passo di un lungo percorso di interventi a sostegno del comparto che porterà anche alla creazione di un nuovo servizio consulenziale dedicato e a nuovi progetti interamente dedicati ai giovani; il tutto godendo sempre del pieno appoggio delle garanzie offerte dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare che sarà anche un po’ garante e controllare del pieno rispetto dell’intesa tra il Masaf e Crédit Agricole.

INDUSTRIA & MERCATI/ C'è fiducia o azzardo dietro il rialzo delle Borse?

Cosa prevede l’accordo tra Masaf e Crédit Agricole da 3 milioni a sostegno del comparto agrifood

Complessivamente – anticipa il quotidiano ItaliaOggi – l’accordo sull’agrifood prevede che a stanziare i 3 miliardi di euro sarà proprio Crédit Agricole entro e non oltre il 31 dicembre del 2027, grazie ai quali si punterà a facilitare l’accesso al credito di tutte le imprese già operative nel settore e – forse soprattutto – dei giovani che intendono avviare una nuova attività con un canale progettuale interamente dedicato a loro; mentre al contempo si lavorerà anche per migliorare la comunicazione e la divulgazione e per attivare il già servizio di consulenza.

TASSE & POLITICA/ Patrimoniale, il rischio per la casa che l'Ue potrebbe favorire

I fondi potranno essere richiesti dalle imprese agrifood che presenteranno dei convincenti progetti dal punto di vista dello sviluppo – anche digitale e sperimentale – della filiera, a quelle che sapranno ridurre il loro impatto ambientale – tra economia circolare e risparmio energetico – e a quelle che punteranno all’internazionalizzazione, agli obiettivi del PNRR e al ricambio generazionale; il tutto fermo restando che il Masaf al contempo attiverà un comitato paritetico che – in collaborazione con Ismea – avrà il compito di individuare quali sono i settori dell’agrifood che richiedono maggiori interventi per attivare nuovi eventuali stanziamenti.