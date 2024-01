AGROALIMENTARE/ Dall’AI ai fondi d’investimento, gli spunti per il futuro del settore

Conoscenza, condivisione e speranza: sono questi gli elementi fondamentali per dare un futuro al settore agroalimentare. È quanto emerso alla ventunesima edizione del Forum di Impresa Persona Agroalimentare (già CDO Agroalimentare), tenutosi venerdì 26 e sabato 27 gennaio a Milano Marittima e nel corso del quale – davanti ad una platea di 450 persone tra imprenditori, manager e professionisti – si sono alternate sessioni di dibattito su alcuni temi strategici del settore.

La riflessione del Forum è partita venerdì pomeriggio da alcune analisi, con un focus sulla grande attenzione mediatica riservata ai prezzi al dettaglio e la provocazione di Matteo Bonù, global client business partner di NielsenIQ, che ha rivelato come gli italiani spendano di più per giocare d’azzardo che per mangiare. “In Italia il giro d’affari annuo del largo consumo confezionato è di 134 miliardi di euro, mentre per il gioco d’azzardo si parla di 136 miliardi – ha commentato l’esperto -. Veniamo da una narrazione che ha messo la spesa alimentare sotto i riflettori, ma la sua componente è assolutamente minoritaria nel panorama degli aumenti generali”.

Tra Intelligenza artificiale e robotizzazione

Conoscenza e condivisione diventano decisivi quando si parla di evoluzione tecnologica, al centro del Forum nella sessione di sabato mattina con l’intervento di Mario Becca, direttore di IFAB, la Fondazione dedicata a Big Data e Intelligenza Artificiale del Tecnopolo di Bologna. “Gli effetti dei cambiamenti climatici si scaricano sull’agricoltura, la linea del fronte è in campo – ha detto Becca -. L’AI accelera la ricerca e lo sviluppo, simulo al computer, arrivo a una serie di soluzioni ritenute valide e vado avanti con quelle: è uno strumento per l’uomo, non lo sostituirà perché ha bisogno della nostra testa. Diventa un potenziatore di quello che sappiamo fare”. Anche per Maria Teresa Maschio, presidente di FederUnacoma, l’unione tra capacità umane e robotiche avrà un ruolo cruciale nella grande sfida “di riuscire a nutrire tutte le persone del pianeta. Inoltre meccanizzazione, robotica e Intelligenza Artificiale porteranno al raggiungimento di una maggior sostenibilità”.

Imprenditori e fondi d’investimento

“Il futuro dell’agroalimentare è degli imprenditori, i fondi di investimento possono essere un ottimo strumento per portare liquidità e competenze finanziarie nel settore agroalimentare, aiutando le aziende a crescere”, ha sottolineato Michele Falzetta, direttore generale di Latteria Soresina. A raccontare un esempio di collaborazione virtuosa tra produzione agricola e fondi di investimento è stato poi Cristian Moretti, direttore generale di Agrintesa, cooperativa ortofrutticola romagnola che nel 2020 ha costituito la società AgroGold insieme al fondo di investimento IDeA Agro per la produzione di kiwi giallo in un areale di 110 ettari in provincia di Latina.

Le parole del Presidente Gardini

“In questo Forum abbiamo incontrato esperienze diverse, dal micro al macro, ma legate da un desiderio comune: diffondere conoscenza e mostrare come le diverse anime del settore agroalimentare, dialogando e camminando insieme possano generare soluzioni innovative alle criticità che tante imprese si trovano a fronteggiare”, ha concluso il presidente di Impresa Persona Agroalimentare, Camillo Gardini.

