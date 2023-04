Aguero ha aritmia in diretta/ Si tocca il petto poi svela: “Ho chip che me la rileva”

Sergio Aguero, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2021 a causa di una aritmia cardiaca, ha accusato un piccolo malore nel corso di una diretta streaming in compagnia del personaggio spagnolo Ibai Llanes. Il Kun, come riportato da caras.perfil.com, ha improvvisamente smesso di parlare, si è portato una mano al petto e ha esclamato di non sentirsi del tutto bene, proprio in virtù dell’andamento del suo cuore.

Il conduttore Ibai Llanes si è immediatamente allarmato, tanto da chiedergli se avesse bisogno di chiamare un medico affinché verificasse le sue condizioni di salute. Poco dopo, però, Sergio Aguero lo ha rassicurato, rivelando che episodi di questo genere non sono inusuali per le persone che soffrono del suo problema. “È una cosa che tengo sotto controllo. Ho un chip che mi aiuta a rilevare il ritmo cardiaco e mi segnala eventuali pericolosità”, ha spiegato. Poi, dal suo cellulare, ha verificato che i valori fossero normali.

Aguero ha aritmia in diretta: il video del malore

Il momento di tensione durante la diretta streaming di Ibai Llanes e Sergio Aguero, che ha avuto una piccola aritmia mentre era in onda, è durato dunque soltanto qualche minuto. Il video è diventato immediatamente virale e i fans che si sono preoccupati per le condizioni di salute dell’ex calciatore sono stati numerosi. In questi anni, però, il diretto interessato ha imparato a gestire il problema.

Era il 31 ottobre 2021, infatti, quando Sergio Aguero accusò per la prima volta una aritmia cardiaca in campo, mentre stava disputando con la maglia del Barcellona una partita contro l’Alaves. Oltre ad abbandonare il campo anzitempo, fu costretto dai medici ad abbandonare l’attività agonistica per tre mesi. Per salvaguardare le proprie condizioni di salute, il 15 dicembre annunciò poi il ritiro, all’età di 33 anni. Adesso continua a monitorare da sé la situazione.

Tensión en directo que por suerte quedó en susto: @aguerosergiokun sufre una arritmia en directo con @IbaiLlanos. “¿Quieres que vayamos al médico?” pic.twitter.com/Yt2noDJF4V — MARCA (@marca) March 30, 2023













