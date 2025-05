L’uomo copertina dell’Inter, Lautaro Martinez, ha la fortuna di avere al suo fianco una famiglia salda che lo spinge a competere sempre al massimo per i suoi obiettivi, senza mollare mai. La moglie di Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo, è anche la mamma amorevole dei suoi bambini Nina e Theo. Piccoli che, Agustina ha cresciuto e continua a crescere con amore, sostenuta ovviamente da Lautaro, che seppur non presente in ogni occasione non perde mai la capacità di essere un papà presente. Nata nel 1996, Agustina è cresciuta a Mendoza, una città in Argentina. Proprio nel suo Paese d’origine gestiva due negozi e studiava economia, prima ovviamente di conoscere Lautaro e trasferirsi con lui in Italia.

I due si sono sposati nel 2023, non prima di aver messo al mondo i loro due bambini, Nina e Theo. La loro storia d’amore è cominciata nel 2018 quando lui giocava ancora in Argentina, al Racing. Poi la proposta dell’Inter, irrinunciabile, e il trasferimento a Milano. “I miei genitori volevano uccidermi perché avevo lasciato tutto: il mio studio, i miei negozi, che avevo venduto, e il mio lavoro nell’azienda di famiglia” ha raccontato Agustina, che ha scommesso sul suo amore con Lautaro e ha avuto ragione. Oggi la moglie dell’attaccante dell’Inter studia Scienze dell’alimentazione e della nutrizione e ha aperto un ristorante a Milano.

Lautaro Martinez: “La mia famiglia mi tira sempre su”

Forte di legame di Lautaro Martinez con la sua famiglia, tanto che in una recente intervista rilasciata a Sky, il campione dell’Inter ha raccontato: “Loro mi tirano sempre su, sono la mia famiglia, stanno dietro di me e mi spingono a non mollare mai. Spero di regalare a loro questa coppa” ha affermato l’argentino. Il riferimento è ovviamente alla finale di Champions di questa sera contro il Paris Saint Germain: l’attaccante argentino spera di poter condurre l’Inter verso al conquista della coppa dalle grandi orecchie e Agustina, Nina e Theo faranno il tifo per lui.