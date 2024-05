Agustina Gandolfo chi è la moglie di Lautaro Martinez/ “Non sono solo la moglie di un calciatore”

Agustina Gandolfo è la moglie di Lautaro Martinez, che sarà ospite nel salotto di Che tempo che fa di Fabio Fazio. La coppia si è conosciuta nel 2018, durante una serata in discoteca, per poi convolare a nozze il 29 maggio 2023. Dal loro amore sono nati i figli Nina e Theo. La modella e il calciatore hanno annunciato di aspettare il secondo genito a Febbraio 2022: “La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici. Non vediamo l’ora di avere un’altra ‘personcina’ che illumini le nostre giornate e dia più gioia alla nostra casa. È più di quanto abbiamo mai sognato. Amore infinito”.

Gandolfo ha spesso parlato di come i media tendano ad identificarla solo come ‘moglie di Lautaro Martinez’, senza menzionare la sua carriera professionale: “Prima di essere la moglie di un calciatore, sono una mamma, una lavoratrice, una studentessa. Mi fa impazzire. Wag è una parola che andrebbe eliminata dal linguaggio, ha una connotazione molto negativa” dichiarava Gandoldo ai media argentini. Ma chi è nella vita la moglie di Lautaro Martinez contraria ad ogni etichetta di sorta?

Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez: carriera e vita privata

Spesso accostata solo alla fama dell’attaccante dell’Inter, Agustina Gandolfo è prima di tutto una modella ed una nota fashion blogger. Nata e cresciuta in Argentina, per amore di Lautaro la modella ha deciso di trasferirsi definitivamente a Milano creando una bellissima famiglia.

“Non è stata una scelta facile: io lì avevo i miei negozi di abiti, la famiglia, gli amici, l’università. Ho lasciato tutto ma non mi pento, sono felice. Mi ha conquistata la sua sicurezza, la determinazione” confessava la fashion blogger ai microfoni di Sportweek. Agustina ha deciso che la priorità fosse costruire la sua vita con il calciatore del quale si è profondamente innamorata, ed ha intrapreso una nuova avventura di cui non si è mai pentita.

