Agustina Gandolfo, fidanzata di Lautaro Martinez è incinta/ Lui: “Sono felicissimo”

Lautaro Martinez diventerà papà, la sua splendida compagna Agustina Gandolfo è incinta. I due hanno deciso di dare l’annuncio, in maniera molto semplice e immediata, su Instagram dove hanno postato una foto mentre si scambiano un dolce bacio e tengono in mano la foto dell’ecografia sostenuta dalla ragazza. In mezzo al loro c’è spazio anche per il cane, uno splendido esemplare di carlino che la coppia adora. Agustina ha commentato: “Con alcune paure e incertezze, molto da imparare ma pieni d’amore ti aspettiamo amore nostro“. Il calciatore argentino dell’Inter ha risposto in maniera tempestiva sottolineando: “Sono l’uomo più felice del mondo”.

Lautaro Martinez papà, chi è la sua compagna?

Andiamo a conoscere meglio Agustina Gandolfo che renderà Lautaro Martinez papà. La splendida ragazza è nata a Mendoza in Argentina nel 1996, ha dunque 24 anni ed è veramente bellissima. Appare dunque una logica conseguenza il fatto che la sua professione sia quella di modella. Su Instagram poi è una star che sfiora i 700mila follower. Spesso possiamo vederla nella sua prorompente bellezza, con Lautaro che fa diverse volte capolino nelle sue foto sorridente e pazzo d’amore. Ora però i due sono pronti a una nuova avventura sicuramente più complessa di quelle da calciatore e modella, quella da genitori.

Foto, l’annuncio su Instagram





© RIPRODUZIONE RISERVATA