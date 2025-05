Classe 1996, nata a Padova da genitori originari del Marocco; Ahlam El Brinis si è già fatta conoscere nel contesto della televisione italiana con alcune esperienze più o meno longeve. Ora, l’attenzione è tutta sul suo prossimo sbarco come nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 dove si cimenterà nelle vesti inedite di naufraga. Ovviamente, il pubblico meno acculturato sui volti dello showbiz si domanda: chi è Ahlam El Brinis?

Jey Lillo, chi è il mago: concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, Tiktok e Pechino Express/ Dal web alla tv

Già menzionate le origini, Ahlam El Brinis ha iniziato da giovanissima a farsi notare nel mondo della moda; ambito che le ha permesso di primeggiare nel 2015 nel concorso di bellezza per eccellenza, Miss Italia. A trionfare fu Alice Sabatini; la prossima concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 non passò però inosservata; in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia portava con orgoglio la fascia di Miss Eleganza ma è stata presto la simpatia a spalancarle le porte del mondo dello spettacolo. Qualche tempo più tardi, infatti, è entrata nel cast di Colorado e precisamente nel gruppo di ballo della trasmissione.

Isola dei Famosi 2025, puntata 28 maggio/ Diretta ed eliminato: nuovi concorrenti e scontro generazionale

Isola dei Famosi 2025, Ahlam El Brinis ‘promette’ carattere: “Le critiche non mi feriscono…”

Un talento televisivo in attesa di definizione ma certamente diversificato; dopo Colorado, Ahlam El Brinis si è infatti cimentata anche con il mondo dello sport come testimoniato dalle diverse esperienze da conduttrice e collaboratrice in alcuni format su Sportitalia. Parlavamo di varietà e, per l’appunto, ora è prossima a vestire i panni di naufraga come concorrente dell’Isola dei Famosi 2025. Un valore aggiunto per l’esperienza nel reality sarà il suo carattere ben definito e soprattutto il carisma che dopo Miss Italia, malgrado il mancato podio, l’ha portata immediatamente a vivere da protagonista il mondo della tv.

Chi è Jasmin Salvati all'Isola dei Famosi 2025: infanzia difficile, genitori adottivi/ Espulsa a Italia Shore

Sicura di sé e soprattutto con le spalle larghe; Ahlam El Brinis in passato ha dovuto fare i conti con l’inettitudine di una parte del web che, forse per riempire vuoti e noia, spesso si cimenta in critiche e offese prive di contesto e ragione. Nel mirino finirono le sue origini, secondo alcuni, in contrasto sul suo stile ‘occidentale’. “…Dietro una tastiera tutti leoni; si sentono liberi ma i commenti non mi feriscono” – raccontava la modella qualche anno fa – “Continuerò a fare quello che mi piace senza alcun problema!”.