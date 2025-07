Isola dei famosi 2025, Ahlam El Brinis choc: "All'Isola dei famosi 2025 ho rischiato di morire, forte reazione allergica" e poi attacca Cristina Plevani

La lunga lista dei naufraghi di questa edizione dell’Isola che hanno avuto problemi di salute più o meno gravi continua con Ahlam El Brinis. La modella finito il reality ha concesso una lunga intervista a LolloMagazine dove appunto ha rivelato di aver avuto dei seri problemi di salute in Honduras. All’Isola dei famosi 2025 Ahlam El Brinis ha rischiato di morire a causa di una reazione allergica molto forte alle punture dei moschitos della quale le mani ed i piedi le si sono gonfiati così tanto da non riuscire più a muoversi e per questo è finita in infermeria ed è stata imbottita di antibiotici e cortisone per giorni.

“Ho avuto problemi fisici molto seri” ha premesso l’ex naufraga dell’Isola dei famosi 2025 che poi ha aggiunto: “Ho avuto una reazione allergica molto forte con mani e piedi gonfi al punto di non riuscire a muoversi.” Ahlam El Brinis durante l’intervista a LolloMagazine ha anche confessato che nonostante tutto non ha mai pensato di arrendersi ed abbandonare il reality ma di stringere i denti e continuare ad andare avanti fino a quando non è stato il pubblico con il televoto a decidere di eliminarla. L’ex naufraga si è anche sbilanciata sui suoi compagni di avventura non risparmiando frecciatine e commenti al vetriolo soprattutto a Dino Giarrusso colpevole di essere logorroico e che per colpa sua non è riuscita ad emergere come concorrente.

Cristina Plevani nel mirino di Ahlam El Brinis: “Non meritava lei di vincere l’Isola dei famosi 2025”

Durante l’intervista al sito sopra menzionato, Ahlam El Brinis ha rivelato che secondo lei la vincitrice dell’Isola dei famosi 2025 non avrebbe dovuto essere Cristina Plevani ma Loredana Cannata. Ahlam ha attaccato Cristina Plevani, accusandola di essere stata invisibile nel gioco, di essere rimasta nell’ombra e di aver dato poco sia a livello emotivo che soprattutto di contenuto. Insomma ha attuato una vera e propria strategia per arrivare in finale mentre altri avrebbero meritato la vittoria. Loredana Cannata, per esempio, si è spesa molto nel gioco, forse anche troppo rischiando persino la vita durante la prova di apnea. L’ha definita generosa, altruista, profonda, autentica e con un grande cuore e sempre pronta ad aiutare gli altri. Parole di stima, infine, ha speso anche per Mario Adinolfi che ha definito una vera e propria scoperta.